湯漢斯夫婦返美續留家 網民質疑健康狀况欠交代

【明報專訊】兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）和太太麗達韋遜（Rita Wilson）本月11日在澳洲準備拍攝新片期間確診新型冠狀病毒肺炎，成為荷李活首對染疫夫婦；本月27日兩人被發現乘搭私人飛機返抵洛杉磯，並由湯漢斯駕車跟太太麗達韋遜（Rita Wilson）一起回家；可能見行蹤曝光，所以他昨日更新社交網，承認已回家，不過沒交代是否已完全康復，引來網民質疑，更有人誤以為他倆身上有抗體，問是否可以不遵政府所呼籲保持社交距離，能夠自由活動？

美國新冠病毒累計超過12萬宗確診病例，當地積極宣傳要保持社交距離，而且要勤洗手等防疫措施；湯漢斯夫婦是荷李活染疫首例，自然特別受關注，兩人上周五落機時，被傳媒偷拍，只見剛下機的湯漢斯沒戴口罩，而且高舉雙手，狀甚興奮；之後駕車離開時面對傳媒鏡頭也笑容滿面，看來精神不錯。

昨日他終於透過社交網Twitter留言承認已回家，「就像美國其餘地方，我們會繼續保持社交距離，以及留在家中；非常感謝在澳洲照顧我們的每一個人，他們的照料及指引，讓我們能夠回到美國」；湯漢斯也感謝每個人在這段期間送給他夫婦倆的祝福，但文中完全沒提及到底是否已痊癒，也沒交代入境後有否再接受新冠病毒檢測。雖然有不少粉絲留言歡迎他倆終於回家，但也有網民質疑兩人的健康狀况；部分對疫情一知半解的粉絲更認為，湯漢斯夫婦能從澳洲回到美國，代表他們已康復並存有抗體，應該可自由外出購物、見朋友，毋須再家居隔離。

Robbie Williams完成隔離回家

至於同樣早前到過澳洲開騷的英國男歌手Robbie Williams，完成自我隔離3周後，日前終於回家。Robbie跟太太Ayda育有4名年齡由7歲至一個月大的子女，所以沒見爸爸3星期的小朋友都十分興奮，從Ayda拍攝的片段所見，她的子女甫見Robbie歸來都朝他跑過去擁抱。

「狼人」曉治積曼再拍片教抗疫

另一方面，「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）日前上傳呼籲影迷要勤洗手的片段，但擦肥皂期間忘記關水龍頭，有浪費食水之嫌而捱轟，曉治積曼隨即認衰再上載另一片段。據悉為防止人群聚集，他已關閉旗下位於紐約的咖啡室，又安排家人到郊外度假屋避炎。他日前再上載另一片段，呼籲大家遵從醫生和官員的指引，即使外出也要保持社交距離。曉治積曼又多謝醫護等不同的抗疫前線人員，離開家人照顧大家，認為他們才是真英雄。