唱作《I Love Rock 'n' Roll》 Alan Merrill染疫亡

【明報專訊】搞笑藝人志村健因新冠肺炎喪命，美國前日亦有兩名男歌手染疫亡，包括有份創作名曲《I Love Rock 'n' Roll》的Alan Merrill，前日逝世，終年69歲。

Alan的女兒Laura透過Facebook公布噩耗，稱父親早前確診新冠病毒，於29日早上不治。Laura表示，在醫院只有兩分鐘時間跟父親道別，他看來很安詳，當她離開醫院時還有一絲希望，盼父親不會在電視新聞右邊的死亡名單上；之後她走過熟悉的城市，幾乎空無一人，回到家就接到父親的死訊。Alan Merrill在紐約出生，雙親都是知名爵士樂手；1970年代他在倫敦成立樂隊Arrows，擔任主唱及低音結他手，《I Love Rock 'n' Roll》正是那個時期的作品，後來搖滾女歌手Joan Jett把它發揚光大。Alan Merrill更是西方第一代到日本發展的藝人，曾簽約當地製作公司，並在TBS電視台有固定演出節目。

另一方面，美國鄉謠歌手Joe Diffie亦因新冠肺炎於前日逝世，終年61歲。至於現年73歲的唱作歌手John Prine，上周出現新冠肺炎症狀，並於周四入院，兩日後情况轉為危殆，需要插喉。

早前「中招」的西班牙歌唱家杜明高（Placido Domingo），自出現新冠肺炎症狀後兩周，情况趨穩定，正逐漸康復，目前仍留醫的他，會聽從醫生指示。