【開箱】罪案紀錄片《養虎為患》主角正服刑 揭愛護動物的癲喪暗黑真相

【明報專訊】早前在社交網評論內地政府抗疫比美國出色的饒舌女歌手Cardi B，激讚中國人厲害，獲大陸網民熱烈支持，希望疫情過後能邀請她到內地開騷；日前Cardi B再有「偉論」，自言看了影視串流平台Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）兩集後，決定要衆籌拯救在囚、號稱「虎王」的鄉謠歌手Joe Exotic；她又大罵Joe的死敵、愛護動物組織創辦人Carole Baskin。

動物交易與私人飼養

為什麽Cardi B說Joe Exotic應重獲自由？或者要先看看有關《養虎為患》的新聞；這齣紀錄片合共7集，3月20日上架，據娛樂新聞網站《Variety》報道，根據影評網站「爛番茄」，無論視評人還是普通觀衆都有超過九成好評，是目前美國最受歡迎的電視節目；查看香港Netflix昨日排行榜的前10位置，《養虎為患》亦位列第7，比周杰倫主持的首個Netflix華語綜藝節目《周遊記》還要高一位。

記得逾10年前的瘋狂喜劇《醉爆伴郎團》嗎？客串演自己的前拳王泰臣（Mike Tyson），在家中飼養的老虎，被幾個醉漢主角偷走，繼而引發連串笑料；在美國私自養老虎獅子這類猛獸的大有人在，被形容為罪案紀錄片的《養虎為患》，正是以此為題材，節目開首先向觀眾介紹動物交易這行業的運作及惡行，更說動物園內的獅子老虎比野外還要多。

怎樣才算愛護動物

至於主角Joe Exotic，本是鄉謠歌手，在奧克拉荷馬州非法開設動物園，並與毒梟、騙徒及邪教領袖為伍，全不是善男信女，卻同樣熱愛飼養大型貓科動物。創辦愛護動物組織Big Cat Rescue的Carole Baskin，要求Joe Exotic停止動物園運作。雙方各執一詞，在Joe的角度，Carole沒讓動物回歸大自然，以鐵籠困着，跟動物園無異；Carole則認為庇護所能讓動物安享晚年，免受重新適應環境之苦，而且她希望能終結動物交易。兩人勢不兩立，Joe Exotic最後因企圖謀殺Carole Baskin，被判入獄22年，目前仍然在囚。Joe看似十惡不赦，但他愛獅子老虎，開設動物園也不是為了圖利。也有觀衆像Cardi B的，認為Carole偽善，而且在抹黑Joe Exotic。

視評讚好 名人關注

《養虎為患》是真人真事，題材新鮮，而且很離奇，所以吸引觀衆追看，像《紐約客》的視評就說，「節目中揭露有關大型貓科動物的社群，對此毫無認識；到底愛護還是剝削動物的界線，也很模糊。節目看到最後，感到不安和擔心」。CNN的評論更說這節目如金像導演高安兄弟的電影走到現實生活。當看到真實槍火、偷偷放走老虎、寄毒蛇出去、一班衣著性感的女士拖着獅子老虎，還有Joe Exotic把百獸之王如小貓般擁在懷中，到底是瘋癲還是超現實？難怪除了Cardi B，還吸引《自殺特攻：超能部隊》謝勒力圖（Jared Leto）、《侏羅紀世界》拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）、《追擊拉登行動》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）和真人騷女星Kim Kardashian等名人關注這齣紀錄片。