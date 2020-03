羅仲謙相伴影大肚寫真 楊怡母愛氾濫宣布佗B女

【明報專訊】40歲楊怡與35歲老公羅仲謙結婚4年,上月中開心宣布造人成功,稱他們之間將會加入一顆「小小電燈泡」,並替BB改乳名「小羅白」。楊怡預產期為5月,近日她與羅仲謙拍攝大肚寫真,昨日齊於社交網分享。寫真有多個造型,有楊怡溫柔望着孕肚,又有羅仲謙攬着她露出幸福笑容。他們正式宣布楊怡懷着小公主,羅仲謙稱期待與小情人約會,楊怡稱珍惜與腹中B女「合二為一,生活同步」的奇妙旅程。

娛樂組

羅仲謙與楊怡婚後一直努力造人,上月曬在肚前擺心形手勢的照片報喜,透露快將榮升父母。當時他們未有透露BB性別,稱BB是「鼠來寶」、「babymouse」,並改乳名「小羅白」,又為自己這對新手爸媽加油。懷孕約7個月的楊怡拍大肚寫真紀念懷孕期幸福時刻,昨日與羅仲謙一齊曬出多款靚相,楊怡分別穿著白色、黑色長裙,捧着孕肚擺甫士,還有低頭望着孕肚流露母愛。羅仲謙亦有參與拍攝,他留了小鬍子增添成熟感覺,攬着老婆楊怡一同展現開心笑容。另一輯相他們穿粉紅色衫,楊怡在孕肚畫上笑臉,羅仲謙表情鬼馬指着老婆的孕肚。

「素未謀面 卻感受至深」

楊怡留言表達初為人母的感受:「一個身體,兩顆心跳,素未謀面,卻感受至深。女人一輩子,大概只有這個旅程,會有人與你『合二為一,生活同步』,同憂同喜,同食同睡。感恩我能體會這奇妙的旅程。人說懷孕的女人最漂亮,我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧.......母愛。很想和大家分享這滿滿的期待和愛,soon my life will be filled with all things little....little clothes ...little books...little toys....little baby is coming.#我的小公主 #很想和你牽牽手 每晚都看着你在滾動。」

羅仲謙期待小情人來臨

羅仲謙再提到當日楊怡告知懷孕時的心情,他說:「記得那天晚上,回到家老婆神神秘秘指手劃腳的說,你……啦。我似明非明,但又要故作鎮定,不由自主走來走去,最後說了句,『你不要亂說,問醫生未?』看着老婆肚子一天一天地大,這幾天我能隔着肚皮和你接觸,感覺奇妙又自豪,寶貝就在肚子裏成長,生命循環不息,我能做的就是更努力的愛護你們。期待小情人的來臨,老婆辛苦了。#我的小情人 #等着和你約會。」

鍾嘉欣陳敏之送祝福

圈中好友紛紛祝賀,鍾嘉欣對楊怡說:「看到你的懷孕照真美麗。感動感動。祝福你們幸福快樂,生一個肥肥白白、健健康康的寶貝。」楊怡回覆:「期待可一起出來見面,好掛住你!」陳敏之說:「好靚好幸福的媽媽,期待小公主來臨!」楊怡說:「要同你囝囝玩。」有網民提議她們直接對親家。