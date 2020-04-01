李君妍家姐確診新冠肺炎 無綫取消戲分 《姊妹淘》停外景

【明報專訊】無綫藝人李君妍主持節目《姊妹淘》，也參與拍攝新劇《食腦喪B》。昨日有消息稱李君妍的家人初步確診新冠肺炎，她昨晨仍開工拍《姊妹淘》外景，令無綫台前幕後恐慌。無綫回應證實李君妍同住的家姐初步確診，正等候進一步檢測，而李君妍於測試中呈陰性。昨晨與李君妍拍外景的孫慧雪坦言擔心，因家有小朋友，會自我隔離。無綫即時取消《姊妹淘》這幾天的外景拍攝，李君妍在《食腦喪B》的戲分亦會取消。

李君妍快速測試呈陰性

無綫昨日回應傳媒查詢表示：「藝人李君妍的同住家姐初步確診，現正在政府醫院等候進一步檢測。李君妍自行安排測試，結果是陰性。」李君妍昨日拍完外景得知家姐確診，即時通知公司，隨即與媽媽往診所做快速測試，結果是陰性，並到醫院做肺部檢查，肺部顯影正常，今早她會再做深喉唾液化驗。由於她是密切接觸者，會自我隔離，公司暫停她的工作。她有感親人不幸確診，引起身邊朋友及同事們的憂慮，感謝大家的關心。

孫慧雪暫時不敢回家

孫慧雪稱李君妍昨日完成拍攝後才知家人確診。她家中有小朋友，暫時不敢回家，先作自我隔離，但她未去做檢測，致電診所查問，可能7天後才驗，但她都想先做快速測試。《姊妹淘》主持還有張寶兒與莊思敏。莊思敏說李君妍在群組通知大家，她近期沒跟對方一起拍攝，見面都是出廠與入廠打招呼，是幾秒之間，她不太擔心，開工時都會做足消毒及防疫措施。張寶兒稱李君妍是新加入的，上周四在廠見過面，但未有合作。不過她之後接觸過很多人，都可能會去檢驗求安心。她覺得現在危機四伏，要保護好自己。

娛樂組