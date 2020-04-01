背夫深夜看小鮮肉直播 鍾欣潼點唱豪擲6萬打賞

阿嬌在余衍隆的直播間送大禮（左圖），其間又自爆因見到靚仔才進來（右圖）。（網上圖片）

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」賴弘國於2018年結婚，婚後甜蜜恩愛。阿嬌日前從馬來西亞回港，正接受14天強制家居檢疫，賴弘國則在台灣工作，兩公婆分隔兩地。阿嬌未知是否太悶，昨日凌晨被網民發現觀看內地小鮮肉余衍隆的網上直播，指她豪花6萬人民幣（約6.6萬港元）點唱及買虛擬禮物作打賞。阿嬌雖然解釋是前日看到余衍隆挺帥才觀看，但有指阿嬌擁有該直播的管理員身分，猜她不是第一次，未知賴弘國對此會否呷醋？事後阿嬌回應，澄清只用了2萬人民幣（約2.2萬港元）買禮物，是光明正大去看直播。

娛樂組

昨日凌晨有網民在內地19歲小鮮肉男星余衍隆的直播間內，見到阿嬌以真名鍾欣潼帳戶觀看，還即場點唱兩首歌《淡黃的長裙》和《蓬鬆的頭髮》，化身小粉絲，又買虛擬禮物打賞，共花約6萬人民幣，出手闊綽，網民笑稱阿嬌是富婆，有錢就是任性。

留言說明睇靚仔

其間阿嬌還與其他網友閒聊，透露進入余衍隆的直播間為看靚仔，她留言：「我也是昨天看到他挺帥的才進來。」又說：「我聽完他唱我就睡了。」但有網民指發現她是直播間管理員，猜她不是第一次打賞這名小鮮肉。

余衍隆參加過不少內地歌唱節目，近年主力做網絡直播，靠粉絲打賞禮物賺取收入，很多網民覺得他貌似陳冠希。

澄清只花2萬元送禮

阿嬌昨日回應傳媒說有留意該直播平台多名網紅，前日是她第一次送禮物，而且是用別人的帳戶玩，這個帳戶裏都沒有6萬元，所以沒有可能送了6萬元禮物。她澄清不是只送給一個人，是送給幾個人，有男有女。送禮物的意義是幫助他們PK（對戰）可以獲勝，支持一下，還透露只貨金了2萬元。

不過阿嬌亦自嘲烏龍百出，送錯禮物，人家PK亦輸了；她稱本身亦有學玩該直播平台，所以上網看看別人如何玩直播，沒想到會做了新聞，強調自己是光明正大去玩，不是偷看。