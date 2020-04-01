迅速火化 胞兄未見遺容留憾 志村健傳有私生子爭產

志村健生於東京東村山市，昨有影迷在市內車站附近的「志村之木」外獻上鮮花。

【明報專訊】日本長壽節目《志村動物園》諧星志村健感染新冠病毒肺炎逝世，享年70歲，成為藝能界首宗確診及死亡個案。據報志村健入院時，胞兄曾遭院方拒絕探病，如今人死了，遺體直接火化，其兄哭訴遺憾未能見他最後一面。由於志村健生前說過，當年跟前度女友分手時，對方已經懷孕，令到50億日圓（約3.6億港元）遺產的繼承人，隨時出現變數。

志村健死訊曝光後，日本傳媒隨即追訪其兄志村知之，重提上周確診後，院方以防疫為由，禁止他探望胞弟，如今志村健病逝，遺體直接從醫院運送到火葬場，未見最後一面，已經陰陽永隔，胞兄忍不住老淚縱橫。

《志村動物園》推特備節目悼念

早前有傳志村健入行數十年，憑《志村大爆笑》及《志村動物園》等綜藝節目，一直人氣高企，死後留下50億日圓（約3.6億港元）遺產，由於雙親不在，而且獨身多年，根據當地法例，應該由兩名兄長繼承。不過，志村健早在2002年發行《怪叔叔完全版》一書，曾自爆1968年結識的女友，分手前已經懷孕，如果女方秘密誕下志村健的後裔，便有機會申領巨額遺產，或將爆發一場震撼藝能界的爭產風波。

日本傳媒廣泛報道志村健病逝的消息，昨日在他位於東京三鷹市的寓所門外，約有10餘名居民及影迷到場致祭，並留下6束鮮花；另外，在志村健的出生地東村山市，亦有不少民眾到車站前獻花，不過，為免人群聚集，增加傳播風險，車站職員只好勸喻各人盡快離開。為了悼念志村健，NTV電視台宣布4月4日推出《志村動物園》兩小時特備節目，經過重新剪輯，讓觀眾一起重溫他在過去16年來，跟「阿笨與阿占」以及其他可愛動物相處的珍貴回憶。

再有兩名圈中人確診

新冠病毒肆虐日本，繼志村健離世後，朝日電視台《魔進戰隊煌輝者》的17歲男主角小宮璃央，日前亦受感染，成為藝能界第2宗確診個案。童星出身的小宮璃央，上周末身體不適，雖然沒有發燒，但仍接受檢測，結果對新冠病毒呈陽性反應。劇組宣布暫時停工，由於已拍攝的「存貨」足夠播到5月中，因此對拍攝進度並未構成嚴重影響。另外，劇集《海女》、《池袋西口公園》的49歲編劇宮藤官九郎，有發燒等症狀，昨日亦確診。

宮迫博之購8公斤米儲糧

為了應對疫情，不少日本市民趕到超級市場或商店搶購糧食，搞笑藝人宮迫博之亦不例外，據日本雜誌《Flash》報道，上周三宮迫博之騎着單車到寓所附近的米舖，一口氣購入8公斤白米，然後放在單車上，慢慢推着回家。據知情人士透露，他購買的是高級壽司店選用的上等靚米，每公斤售價為700日圓（約50港元），果然識食。