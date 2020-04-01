「龍母」陪食飯鼓勵捐款抗疫

「龍母」愛美莉格爾曾受腦疾之苦，康復後幫助同路人，她旗下的慈善組織現希望能支持新冠肺炎病患抗疫。

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，歐美演藝界人士出錢出力幫助醫護及弱勢社群，最新加盟的是《權力遊戲》「龍母」愛美莉格爾（Emilia Clarke）。

愛美莉年前患有腦瘤後成立慈善組織SameYou，幫助因中風或腦部創傷的康復者；受疫情影響，愛美莉現希望公營醫院能騰出更多病牀給新冠肺炎患者，所以SameYou的目標是籌得25萬英鎊（約237萬港元），美國麻省及英國倫敦兩間醫院將會受惠。為鼓勵捐款，愛美莉會抽出12名幸運兒，跟她透過視像一起下廚，然後齊齊用餐，其間更會討論很多話題。

「死侍」「X教授」各捐款助醫護

至於早前已捐出100萬美元給美加兩地食物銀行等慈善組織的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦，前日宣布再捐出合共40萬美元（約312萬港元）給紐約的4間醫院抗疫。英國男歌手Liam Payne則捐出36萬個餐給食物銀行。

至於艾頓莊（Elton John）等多名歌手有份演出的家居演唱會，共籌得8萬美元，將有兩個慈善組織受惠。另外，《變種特攻》系列扮演年輕版「X教授」的占士麥艾禾（James McAvoy），日前亦捐出27.5萬英鎊（約261萬港元）給醫護人員購買防護裝備。