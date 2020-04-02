悼念張國榮被網民罵應關注疫情 羅家英嘆不再發微博

【明報專訊】羅家英上周三從馬來西亞返港，隨即展開14天強制家居檢疫。當時家英哥說老婆汪明荃（阿姐）好緊張，安排了他的自由活動範圍，家英哥笑言回去坐監。昨日阿姐在社交網公開家英哥的隔離生活，上載兩張照片，見玻璃門分隔兩人，家英哥戴着口罩拉二胡，阿姐則在門外操曲，家居隔離也阻不了他們排練的決心。

與阿姐隔着玻璃門操曲

阿姐說：「家英哥3月25號由吉隆坡返香港，要自我家居隔離14日，今日是第7日了，他除了看書，室內打太極，看網上小說，煲韓劇，睇足球比賽，食飯，瞓覺之外，同學生電話上授課，教唱古曲。我也是學生之一，因為9月份在西九戲曲中心演出10天。早些準備其實是好的。家英哥，停演不停練，自我家居隔離不太辛苦，自律，要堅持，要正面態度面對，為醫務人員、家人、朋友、自己、香港整個社會。」

昨日是張國榮忌日，家英哥亦在網上發文悼念：「每年的今日，我們一起懷念哥哥，天堂上好嗎？ 」但惹來有網民指現在疫情嚴峻，應關心在抗擊疫情一線的人員。其他網民為家英哥說話，跟這名網民罵戰。家英哥無奈再發文：「微博真的不要發了，這麼多年，四月一日懷念一下張先生，也給人罵了，唉！說也不是，不說也不是，我也買了一些口罩送到湖北呢，也是一點心啊！也沒有必要去講吧，也鼓勵香港粵劇藝人用粵曲唱了一些打氣歌，你知嗎？​​​​」

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