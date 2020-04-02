《法證先鋒IV》收視創新高 陳煒譚俊彥初嘗40點滋味

【明報專訊】譚俊彥、陳煒、黄浩然、張曦雯及朱晨麗等，昨日於電視城出席劇集《法證先鋒IV》活動，席間宣布第26集的7天跨平台總收視高達40點，逾261萬觀眾收看。陳煒表示入行至今未試過一套劇集有40點收視；譚俊彥也是，覺得很鼓舞，大家好像又回到電視撈飯的時候。問到對大結局收視有何期望？他們皆表示有40點已很滿足。未能大事慶祝可覺得美中不足？譚俊彥說：「待疫情過後，我間餐廳仍捱得住的話，大家一齊來慶功。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，市民多留在家，造就《法證先鋒IV》收視屢創新高，第26集的7天跨平台總收視高達40點，惜因疫情未能大事慶祝，譚俊彥戲言如果其投資的餐廳能捱過疫情，就邀請一班台前幕後到餐廳慶功。

他坦言餐廳情况不樂觀，並說：「因餐廳主要做晚市，所以影響很大，加上我們是用西班牙火腿和美國牛肉，現在賣完也入不到貨。（可有裁員？）沒有，賺得多少便出多少（薪金），有時幾個拍檔夾份出糧，也有向政府申請資助，我們會堅持到最後。以前生意好要提早兩星期訂枱，現在試過連續兩三晚食蛋，生意下跌了七八成，所以都幾驚，都要改變經營模式。」他表示知道陳煒廚藝了得，希望與對方合作推出食譜，或於網上教人下廚。

張曦雯爆無緣扮小丑

黃浩然與張曦雯這對劇中兄妹，對收視成績感到高興，帶給他們美好的回憶。談到大結局揭開張曦雯是「終極Big Boss」，似為第五輯留伏線。她坦言自己也沒想到，之前小青姐（總監製梅小青）亦沒透露過，她說：「如果有第五輯，希望有我份啦。聽監製說小青姐都是幾個月前才想到這樣加我入劇尾，初時還想我化小丑裝，然後拍住我落妝的畫面，但最尾都沒拍，所以都不知是否會有第五輯。」

張曦雯又笑稱劇集出街後多了不少小朋友粉絲，林盛斌的3個女兒還與她視像電話，說追劇追得很緊張。

黃浩然獲母祝賀眼濕濕

黃浩然則笑稱是否開第五輯，小青姐應該都不及自己兩個兒子清楚，他說：「他們看完大結局便說肯定有第五輯，因《法證IV》是他們看的第一套劇，所以已愛上，如果有下輯當然想我繼續拍啦。」

他稱近日不用宣傳，多留家中陪伴家人，都算是額外的獎勵，他說：「我阿媽知道劇集收視有40點都發短訊恭喜我，那麼多年都是第一次，我看到時不禁毛管戙和眼濕濕。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com