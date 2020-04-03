學校復課無期 陳茵媺與子女下廚同樂 劉翁監督囝囝做功課笑中有淚

劉翁的3歲兒子劉晴拿着顏色筆打呵欠，又不時眈天望地。（視頻截圖）

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，本港學校原定本月20日分階段復課，但一再延期，有待教育局通告。這段時間小朋友在家學習對父母是大挑戰。網上有家長「求救」吐苦水，教功課比返工更辛苦。日前著名攝影師兼導演劉翁（Sunny Lau）在社交平台分享監督3歲兒子劉晴（SJ）做功課的短片，父與子「笑中有淚」。陳茵媺與葉翠翠皆是3個小朋友的媽媽，她們各有一套教導子女的方法。黎諾懿則化身玩伴陪寶貝仔峰睿（小春雞）玩。

劉翁跟太太柳瑩於上月21日添女兒劉一言，兒子劉晴（SJ）做哥哥，目前太太坐月中，劉翁兼任「功課督導員」工作。日前他在facebook上載SJ填顏色的短片，初時劉翁的語氣溫柔，叫兒子慢慢畫，唔好畫出界。SJ鏡頭前打呵欠又眈天望地，劉翁的聲音也變得嚴肅，要他專心些。此時SJ兩眼充滿淚水兼流鼻水，跟爸爸講數，又說唔鍾意做功課。父與子對峙好搞笑，不少網民留哈哈笑公仔，亦有擔心爸爸太惡會嚇怕小朋友。黃心美被小朋友的眼淚打動，留言︰「佢啲眼淚！」媽咪柳瑩搞笑回應黃心美︰「人哋演員嚟㗎！」

劉翁被取笑有其父必有其子

認識劉翁的朋友皆知道SJ愛整蠱做怪，笑稱劉翁一邊扮惡一邊忍笑好辛苦。有讚SJ好戲，亦有笑劉翁有其父必有其子，有「報應」了。

劉翁回應《明報》稱兒子對嫲嫲、媽咪叫做功課也不理，如入無人之境，唯有他監督做功課。

陳茵媺（Aimee）剛慶祝39歲生日，老公陳豪送「肉嘴」吻賀。Aimee接受《明報》電話訪問，她承認因疫情去其他地方都有危險，故選擇留家慶生，無謂冒險，一家人團結、健康最重要。她稱3個子女送上DIY的花及心意卡，十分sweet。她又透露由1月開始，3個子女大部分時間都留在家中，但每隔兩星期會帶他們外出行行。至於老公陳豪近日忙於拍攝新劇《陀槍師姐2020》，陳茵媺直認擔心老公，因任何人在疫境下外出返工，家人一定會擔心，所以要做好保護自己的準備，例如陳豪不用埋位即戴上口罩，以及勤洗手。

對於子女復課未有期，她教子女做功課時有否激氣？陳茵媺說暫時OK，她說以前子女返學，她除親自接送，又會去買餸煮飯，有點頻撲；現在他們不用返學，多了時間在家，大家可以做一些平日甚少做的事，例如煮嘢食。陳茵媺笑稱自己只專心教子女英文、做手藝及做運動，中文功課則交由老公負責。

葉翠翠：兒子日日在家玩

葉翠翠育有3個小朋友，大仔Jake（2歲）、二子Triton（1歲）及今年2月出世的細仔。大仔讀PN班之前返半日學，跟現在全日在家分別不大。她說：「唯一不同是周末無得去街，所以他們好慘，要日日在家中玩。以前會帶他們去公園、商場及沙灘，現在疫情嚴重唔敢去。大仔學校之前叫我返去攞功課，但當時我剛生BB，老公又太忙無去攞，所以這段時間未做過功課，不過功課都是填顏色或執樹葉，戶外活動已做不到，他們盡量在家玩，教佢哋多些為主。」

黎諾懿與小春雞砌LEGO解悶

黎諾懿兒子小春雞快將3歲，也是讀PN班，黎諾懿稱幸好沒功課，囝囝年紀太細，這段時間最難是要他理解疫情嚴重要困在家。由於他的表哥表姐住附近，故他們有伴一起玩，他也會跟囝囝做小手工或砌LEGO解悶。他笑言囝囝一向活躍，平日也會令他跟太太「噴火」，但小朋友活躍才得意，男孩子長大便不會黐父母，他正好趁這段時間多親近囝囝。

娛樂組