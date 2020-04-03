深喉唾液化驗呈陰性 李君妍入隔離營14日

【明報專訊】無綫女藝人李君妍因胞姊確診新冠肺炎，她有份主持的節目《姊妹淘》及演出的新劇《食腦喪B》，前者已取消這幾天外景拍攝，《食》劇亦取消她的戲分。李君妍昨日在社交網上載了戴口罩的照片，並透露自己在隔離營靜養中，她說：「剛知道我的深喉唾液化驗，測試結果為陰性。我會依照指引留在隔離營14天，努力保持身體健康。抱歉引起身邊朋友及公司同事們的憂慮，我在這裏再次感謝大家的關心。謹此希望大家身體健康，我亦能早日回到家中。」

莊思敏撐李君妍無隱瞞

《姊妹淘》監製張志明表示錄影廠已完成消毒，可以再投入拍攝工作，主持莊思敏、傅嘉莉昨日亦進行錄影。莊思敏透露與其他主持孫慧雪、張寶兒為安全起見，亦已接受了快速測試，「我們無事，測試結果呈陰性。原本有通告的蔡嘉欣就告假，正進行自我隔離，我私下也有慰問李君妍，她入隔離營，好似仲危險。」對於李君妍被質疑隱瞞事件？她護航道：「如果知道好耐都不出聲，責任上是不好的，以我所知，李君妍開工途中獲悉消息，已通知大家，這些無得瞞的。」新婚的她稱老公剛為工作飛赴台灣，目前正在當地酒店自我隔離，兩公婆暫時要分隔兩地，她說：「現在非台灣居民不能入境，只可等老公回來，我們都要分開兩三個月。」

傅嘉莉任《姊妹淘》主持

傅嘉莉談到新加入《姊妹淘》，經歷小插曲，她說：「原定兩星期前入節目，但配音組有疑似確診個案，大家需要自我隔離，好彩無事。」她稱李君妍事件發生後，該節目已作出相應對策，暫停家中有小孩的主持孫慧雪、吳若希開工，嘉賓楊潮凱亦要換人，所以她這段日子的出鏡量會增加。她自言首日開工心情緊張，最怕講錯說話，幸有莊思敏做拍檔，讓她安心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵