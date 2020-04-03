跳出舒適區追夢 何雁詩：原來我可以

【明報專訊】何雁詩是歌手還是演員？答案兩者皆是。自她16歲參加無綫第一屆《超級巨聲》歌唱比賽後入行，之後簽唱片公司唱歌、出碟、拍劇，發展平穩順利；不過，人總會想趁年輕嘗試跳出Comfort Zone，大膽追尋夢想。不經不覺入行11年，何雁詩首次以獨立歌手身分，自資6位數字製作新歌《致有夢想的人》，借歌詞宣告個人信念──「有夢想的人，拒絕不可能！」就是她的心聲和寫照。

重溫何雁詩（阿詩）歷年歌曲作品，大部分都是劇集主題曲或插曲，及以情歌路線為主。去年約滿唱片公司星夢娛樂，失去大公司的後盾支持下，阿詩今年主動出擊，邀請認識多年的音樂人Cousin Fung合作，為她度身訂做講述個人心路歷程的《致有夢想的人》，踏出實現自己夢想的第一步。

獨立一腳踢

自2009年入行至今，阿詩聽得最多的是「你唔得㗎喇！」「唔好諗，好難㗎！」她堅定說：「如果真的要追尋夢想，就做別人不做的事或者走出自己Comfort Zone。一定會遇到難題，舊公司是令我很安心的地方，唱什麼歌都有人聽，始終有大台支撐。但現在這一刻我好驚沒人理，因為對我來說是好大投資，由發行、簽約、傾版權都是自己做。為預算製作成本還要跟人『講價』，以前從未試過，Word、Excel都唔識用，開始慢慢學，才發覺原來我可以做得到！」

有危就有機

阿詩承認以前有大公司依賴，現在是獨立歌手，做事變得更有效率和積極，雖然事事要親力親為，卻享受過程。勇字行頭的她動用了6位數字私己錢製作第一首歌，期望在樂壇淡市和新型冠狀肺炎疫情下博一博，殺出一條血路。她說：「受疫情影響，大公司未必敢為歌手出新歌，不過『有危就有機』，若要等好多人都出新歌時，獨立歌手未必夠大公司『砌』。」

在沒有幕後巨大保護罩支持下，阿詩唯有多做網上宣傳、跑電台訪問，甚至不介意主動叩門找機會，為的只是實現多年夢想，她坦言：「我好想開紅館演唱會，講出來可能尷尬，夢想會愈變愈大，目標亦愈來愈多，開演唱會是其中一個心願。有問未婚夫（鄭俊弘）意見，他都是講正面說話，幫我打強心針，但這行太難有formula去跟，現在出到一首歌已很開心。」

阿詩盼第一首自資歌能盡快回本，目標出到3首歌，已預備與鄭俊弘多拍生活短片，上載社交網站做宣傳，卻無意轉型做YouTuber或KOL。

拍劇為生計

至於演戲拍劇，阿詩並不抗拒，直認是為幫補生計，她說：「為搵食一定做，我不介意拍劇，幫到首歌又有收入一定會做。但演戲不是我夢想，始終想專注做音樂。以往多數做Happy Girl角色，但在《天命》角色則好慘，其實幾鍾意拍古裝和清裝，可以好抽離，同平時生活完全不同。」

為專注出新歌，近兩個月她都沒時間籌備年底分別在美加和香港舉行的婚禮，很多細節交由Wedding Planner代勞，最希望疫情早日解決不影響婚期。她除了預早跟好友陳瀅度期做姊妹外，亦想跟鄭俊弘再影多一輯婚紗相，本身喜歡大自然的她夢想出埠到外國酒莊影相，但要等未婚夫拍完新劇才決定。

場地提供：The Wave Kwun Tong

髮型：Green Cheung@AdmiX Hair Styling

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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