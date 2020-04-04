14天隔離期滿出關 崔碧珈下月再到美國拍戲

【明報專訊】崔碧珈、甄子丹一家四口上月20日從美國返港後，分別在酒店及家中進行14天強制家居檢疫，昨日期滿，崔碧珈離開酒店心情興奮。甄子丹太太汪詩詩亦在社交網發文分享感受。

「不能無了期不工作」

崔碧珈在酒店度過14天隔離期，她期滿出關，戴着口罩在酒店外接受訪問。她說最初幾天在房內活動多多，但困得耐就開始情緒低落。她今次回港是為了拍廣告，所以隔離其間不忘努力喼弗。提到歐美工作，她透露下月1日要到美國洛杉磯開拍新戲，製作團隊已在當地，只欠她一人未到。她不想錯失機會，坦言好可能會再到美國。雖然美國疫情嚴重，她說劇組已安排好居住地點及生活必需品，而且會點對點接載她到拍攝現場，非常安全，最擔心反而是坐飛機。

冒險飛美國開工？她稱要發生就會發生，最重要做好防疫措施，不能無了期地不工作。

汪詩詩首次與老公時刻共度14天

汪詩詩上載與老公甄子丹手拖手望向前方大草原的照片，撰長文分享感受。她表示14天家居隔離結束後，在這個關鍵時間仍會繼續留在家，保持社交距離。她表示與甄子丹結婚17年，這14天是他們首次時刻在一起。她說︰「即使在我懷孕時，他大部分時間也在外拍戲。我覺得自己已經錯過了片刻。」經此一「疫」，汪詩詩認為大家應該改變生活習慣，對地球、大自然負責，令下一代能活在健康、有愛心的環境中。

記者：黃梓烜