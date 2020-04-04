效力商台20年 DJ細So被解僱

DJ蘇耀宗（細So）昨日遭商台終止僱員合約，原本昨晚最後主持的節目亦被換掉。（資料圖片）

【明報專訊】新冠肺炎肆虐，嚴重打擊經濟，各行各業陷危機。今年2月商台全台員工，包括節目主持都要放無薪假期，變相減薪。效力商台20年的DJ蘇耀宗（細So）昨日遭商台終止僱員合約。原本細So昨晚最後主持節目《生活日常》，但商台臨時作節目調動，由梁文禮主持《叱咤樂壇》取代。細So未有機會在節目跟聽眾說再見。

傳因直播室衛生問題頂撞高層

對於跟細So終止合約，商台以資源重組為理由，回應說︰「商業電台確認與蘇先生終止僱員合約，今天（3日）生效。因應現時經濟環境狀况及前景的預測，商台已作出了資源重組。」據稱，細So因關注直播室內共用咪的衛生問題，還就work from home提意見，跟高層鬧意見。細So昨日收大信封，回應傳媒稱感覺失望，覺得商台無人情味。

對於最後節目被消失，問細So是否覺得商台小器？他昨晚回應《明報》說︰「一切尊重前公司安排。」問他是否準備跟聽眾道別的說話？他說︰「我都係今日先知道公司安排，所以都要好趕急咁諗道別嘅說話。不過我又唔係死咗，來日方長，生活日常。」

細So太太呻「一句再見都唔畀講」

細So被解僱的消息傳出，杜汶澤在社交平台力撐，留言︰「支持你，細So！出面大把世界！」細So太太陳穎楠在IG撐老公道︰「半世人只係打過一份工，捱生捱死二十年，到最後一句再見都唔畀講，真係咁驚？」昨晚DJ急急子與梁文禮也在節目中提到細So，並送歌為他打氣。

娛樂組