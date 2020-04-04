張振朗大讚侄仔好戲 何依婷被楊明摸大髀無尷尬

何依婷（左）坐在楊明大髀，又被對方摸她的大髀，有網民戥她不值。（視頻截圖）

【明報專訊】楊明、張振朗、蔡思貝、鄧佩儀及何依婷等昨日出席新劇《機場特警》宣傳活動。楊明與張振朗互讚胸肌勁，楊明又笑言劇中為張振朗按背，感覺滑溜，是人生中首次為男人按摩。張振朗笑說：「網民都問我點解次次出場都有HeHe情！」提到網民不滿楊明劇中摸何依婷大髀？他表示女友莊思明沒睇，「我唔驚，相信佢不會呷醋，大家都是為工作」。

張振朗稱侄仔獲監製賞識，獲邀在《機場特警》中扮演他的年輕版，希望順勢推侄仔出來做明星，自己就做「星叔」，提早退休，他笑說：「侄仔有收酬勞的，他比我更好戲，不過我就無抽佣，不知他父母有沒有抽！」提到立法會議員梁美芬專程幫襯楊明燉湯店？楊明多謝梁議員支持，不擔心因此再掀起不同政見的巿民抵制，他說：「打開門做生意，我沒有想太多，喜歡來的，我都會招呼。」

何依婷新劇再坐人大髀

何依婷在劇中被楊明摸大髀，網民戥她不值，她表示大家事前有溝通及綵排，沒有尷尬，她說：「原本我衣著保守，坐梳化講對白，但導演不收貨，提議我換背心短褲配合，不是楊明加戲，我都擔心網民嬲他，我的家人、朋友都有問，我說只是做戲，假的。」碰巧她最近拍新劇也要坐別人大髀，她笑說：「我不想再坐人大髀啦，驚找不到男朋友。」

蔡思貝徒手攀爬損手爛腳

蔡思貝自認辛苦命，入行以來拍了不少動作戲，今次在《機場特警》跟張振朗拍攝的訓練戲，要徒手攀爬各式各樣的障礙，十隻手指也磨損流血，大腿也撞到瘀青，「雖然辛苦，但都開心，趁後生仲fit，這階段可以多嘗試不同角色，我都有拍照留念，也在社交網分享拍攝點滴」。

鄧佩儀演爆喊戲致腦缺氧

鄧佩儀難忘兩年前的冬天，要著短袖衫、短褲到郊外捱凍演出，又試過演喊戲太激動導致腦缺氧，引致雙手抽筋，需要現場工作人員為她拉直手指紓緩，是入行以來最抽筋的一場戲。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳