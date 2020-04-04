事務所職員染疫 女團Everglow險中招 鄭允鶴成韓國首名確診藝人

【明報專訊】在4月1日愚人節當天，韓國男團JYJ成員金在中訛稱感染新冠病毒肺炎，事後解釋說謊只為警惕民眾，結果遭網民鬧爆。事實卻是，另一男團Supernova成員鄭允鶴同日確診，成為韓國首名「中招」藝人。至於女團Everglow所屬事務所的職員亦已確診，6名成員隨即接受檢測，幸好全部對新冠病毒均呈陰性反應，但仍需家居隔離兩星期。

新冠肺炎肆虐全球，累計確診個案突破100萬宗，韓國感染人數亦破1萬大關，據韓媒昨日報道，現年35歲的男團Supernova成員鄭允鶴，上月24日結束日本行程後回國，27日出現輕微症狀，31日入院接受檢測，終於在4月1日證實受到感染，現已停工專心接受治療。

曾演出劇集《命運與憤怒》

鄭允鶴早在2007年以男團「超新星」名義出道，主攻日本市場，其後有成員離隊，前年改名Supernova，繼續在日本樂壇發展之餘，鄭允鶴亦曾參演韓國SBS電視台劇集《命運與憤怒》，扮演李敏貞同事的弟弟。

鄭允鶴最近擔任日韓合作的選秀節目《G-Egg》主持，上月留在日本拍攝淘汰賽，並把他跟20名首次晉級的練習生合照上載到社交媒體。至於Supernova其餘4名隊友則留在韓國，短期內沒有跟鄭允鶴接觸，目前亦未有任何感染徵狀。

另一方面，內地樂華娛樂公司首次組成韓國女團Everglow，據報前日有工作人員確診，由於擔心6名成員曾與患者接觸，她們已接受病毒檢測，幸好全部過關。不過，為安全起見仍要暫時停工，事務所已安排她們接受為期14日的家居隔離。

嵐唱防疫歌教洗手

日本方面，政府早前下令禁止群眾參與大型活動，尊尼事務所為了替粉絲解悶，由上月29日至本月1日止，舉行一連4日網上演唱會《Johnny's World Happy LIVE with YOU》，旗下男團包括KAT-TUN、關8、Hey!Say!JUMP、King ＆ Prince等輪流演出，最後一場更請來嵐壓軸表演，成功掀起高潮。

將於今年底解散的嵐，除了又唱又跳經典歌曲如《A.RA.SHI》之外，更首次獻唱防疫歌《Wash Your Hands》，五子邊唱邊教導粉絲正確的洗手方法，既有教育意義又有娛樂性，短短兩日已吸引超過16萬人次收看，並透過社交媒體瘋傳。