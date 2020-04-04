【開箱】Quibi速食娛樂 周一美國開業 將成為手機版Netflix？

【明報專訊】迪士尼去年加入影視串流平台戰團，憑藉豐富資源，挑戰早搶灘的Netflix；Disney+暫時未知何時落戶亞洲，但會先踏足印度，Disney+與當地公司合作，但礙於新冠肺炎疫情，不少盛大首映禮改為網上視像進行。

瞄準手機用戶 每集10分鐘

受疫情影響，到處封關封城，保持社交距離，避免病毒散播，網上娛樂成為觀衆甘泉，無綫的收視上升，Netflix更加受惠，4月6日（周一）號稱手機版Netflix的影視平台Quibi將在美國登場，這個投資17.5億美元（約136.5億港元）的項目，到底是什麽？

Quibi的CEO和老闆都大有來頭；惠特曼（Meg Whitman）是eBay和惠普的前行政總裁；創辦人卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）曾掌管迪士尼電影部門多年，之後又跟金像導演史匹堡（Steven Spielberg）和唱片業巨子葛芬（David Geffen）合資組夢工場，卡辛堡並負責監督動畫部門，推出過《史力加》、《功夫熊貓》系列賣座作。

Quibi來自quick bite一詞，意指快速吃點東西，就是看準現代人十分忙碌，外出都是拿着手機看滾動新聞、打機、煲劇，所以Quibi也限定只供手機用戶欣賞。為配合「速食」原則，就算是連續劇或電影，每集也限在10分鐘之內。

免費試看90日 月費5美元

在美國有評論認為，即使太平盛世，Quibi的策略也顯得冒險，如今人人坐困家中，可能什麽都缺，反而時間變多，又何須求快「速食娛樂」？據悉現在登記Quibi，可免費試看90日，之後每月最便宜的收費要5美元（約39港元），而且節目包含廣告，若不想浪費時間看廣告，則盛惠8美元。有傳媒立即拿來跟Netflix比較，後者節目不含廣告，最便宜的計劃每月僅9美元，只比Quibi的貴plan多「一蚊」；至於Disney+更只需7美元，同樣沒有廣告，當然。如果是YouTube，更加費用全面。

首年推出175個原創節目

若觀衆視富貴如浮雲，不着重金錢只看重節目質素，Quibi又可提供什麽娛樂？今日的荷李活幾乎停擺，籌備經年的Quibi據說首年將有175個原創節目，總集數8500，當中分3大類，包括分集電影、綜藝娛樂（遊戲節目、真人騷、清談節目、飲食旅遊文化紀錄片），以及新聞資訊節目。單看有份參與的台前幕後名單如：史匹堡（Steven Spielbrg）、《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）、《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）、《豔舞大盜》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、《小謊言》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、《狂野時速：雙雄聯盟》狄維莊遜（Dwayne Johnson）、《飢餓遊戲》李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）、《權力遊戲》蘇菲端納（Sohpie Turner）等多不勝數的名字，就知道那17.5億美元不會白花。

Quibi成立之初，據報是放眼全球市場的，但該公司到目前仍未公布任何向外拓展方案，但不代表香港觀衆以後沒機會收看當中節目。另外，傳聞Quibi發展了一種叫Turnstyle的技術，是配合手機觀賞體驗而製造的，有關這方面及節目詳情，留待明日再詳細報道。