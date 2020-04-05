與年輕女同事約會拖手行沙灘 戴志偉疑背妻偷食

Candy與戴志偉是同事，兩人被拍到不時約會撐枱腳。（網上圖片）

【明報專訊】59歲戴志偉於2011年離巢無綫後轉行做保險，現為分區經理，間中有參與明星足球隊活動。他近日被指背妻與年輕女同事Candy經常約會，態度親密，疑有婚外情。有傳媒拍到戴志偉跟入職4年的Candy不時約會撐枱腳，還十指緊扣浪漫行淺水灣。雖然兩人約會頻密，但戴志偉會準時回家陪老婆。他疑背妻偷食消息曝光後，戴志偉暫未回應，而被傳戀上人夫的Candy則將Instagram轉為私人帳戶。

戴志偉於1981年無綫藝員訓練班畢業，同期還有劉德華、梁家輝等。昨日有報道指，戴志偉疑背妻出軌，搭上公司4年前入職的年輕女同事Candy。

準時回家陪老婆

由於兩人於同一公司工作，為避人耳目會前後腳離開公司，再在外面會合短敘撐枱腳；又曾十指緊扣浪漫行淺水灣。兩人約會頻密，但戴志偉會準時回家陪老婆。報道中稱曾問戴志偉與Candy的關係，他說完全沒這回事，叫不要亂講。昨日《明報》記者嘗試聯絡戴志偉求證，但至截稿仍未獲回覆。至於Candy已將Instagram轉為私人帳戶。

9年前離巢無綫

戴志偉過往演出不少電視劇及電影，在1983年版《射鵰英雄傳》飾演蒙古四王子拖雷，英氣形象令觀眾留下深刻印象。之後在《新紮師兄》演反派角色張家明，亦相當搶鏡。他在無綫30年，2011年拍完劇集《天與地》便離巢，主力保險工作。

今年7月戴志偉60歲生日，他現在事業發展理想，有車有樓，兩個兒子早已大學畢業，並已踏入社會工作，生活無憂。

娛樂組