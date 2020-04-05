與老公細仔越南避疫 翁嘉穗擔心美國求學大仔

翁嘉穗在越南有物業，早在兩個多月前已跟老公鄔友正及細仔Kaspar留在當地避疫，暫未定返港日期。（翁嘉穗提供圖片）

【明報專訊】新冠肺炎疫情影響全球，為免疫情繼續蔓延擴散，不少國家已限制非本土居民出入境，且實施檢疫隔離令。前港姐翁嘉穗早在兩個多月前，帶同快將5歲的細仔Kaspar，陪同企業家丈夫鄔友正到越南視察當地公司業務，一家三口順道留下休息避疫，待疫情穩定才返港，暫時未定歸期。翁嘉穗在電話中透露：「因為我們在這邊有屋，細仔又停課不需返學，而且疫情確診個案亦不算太多，所以才留在越南暫住。但我們都會好小心，盡量留在家，減少外出。如果返港，都會遵守政府的檢疫措施，返港後必自我隔離14日。」

日日與大仔Jason電聯

翁嘉穗表示身在美國波士頓求學的大仔Jason，預計4月底返港；知當地疫情嚴峻，身為家長自然緊張又擔心，慶幸兒子很乖甚少出街，每日都有通電保持聯絡。大仔會否飛越南一家匯合？翁嘉穗未肯定，「暫時都未知，因為越南也封了關，不准許其他國家人士入境，所以未知情况。就算Jason返港，也會自我隔離」。

慧妍雅集籌款晚宴延期

擔任慧妍雅集2019至2020年執行委員會會長的翁嘉穗，承認受疫情影響，早前委員會決定將慧妍雅集周年籌款晚宴，由原定5月舉行延期至10月，地點也跟以往不同，她說：「以往幾年都在洲際酒店舉行，但委員會想試試到其他地方，覺得比較有新鮮感，已決定轉到香港瑰麗酒店舉行，並非受洲際酒店最近宣布裝修休業影響。」翁嘉穗盼疫情盡快過去，10月如期舉行，若屆時情况仍未穩定，會再跟會員開會討論。

記者：林蘊兒