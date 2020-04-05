《花木蘭》出生天 7•24上映

Pink昨日在社交網留言自揭兩周前跟兒子一起確診，現已康復，但對政府的檢測未能普及，十分不滿。

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情肆虐，美國確診人數已突破24萬宗，不少3月至6月上映的新片早前陸續宣布改期，但迪士尼前日公布旗下電影的最新安排，劉亦菲主演的《花木蘭》逃出生天，將於7月24日黃金檔期上映，另一Marvel大片《黑寡婦》則安排於11月開畫；搖滾女歌手Pink前日自揭跟年幼兒子齊齊中招，現已康復，但鬧爆政府的檢測措施，另再有男歌手Christopher Cross的檢疫結果呈陽性反應。至於樂壇天后麥當娜（Madonna）則表示，會捐出100萬美元（約780萬港元）給微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）的慈善基金，尋找對抗新冠病毒的疫苗或藥物。

《花木蘭》上映可說一波三折，原定2018年推出，導演妮姬卡路（Niki Caro）選角經過兩輪才敲定內地女星劉亦菲擔任主角，其間又傳出「花木蘭白化」，被金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）「截胡」，引起粉絲抗議，最終還是確定劉亦菲演出。香港反修例風波期間，劉亦菲在微博撐警，又引來網民號召罷看《花木蘭》。到上月準備為電影宣傳，並先後到英美舉行首映禮，又撞正新冠肺炎在全球爆發，被迫臨時撤檔。迪士尼前日宣布新片上映日期，《花木蘭》獲編排在7月24日的暑假黃金檔上映，似乎看好可票房大收。至於原來在該日期上映的《幻險森林奇航》（Jungel Cruise），則延至明年7月上映。

Marvel超級英雄片《黑寡婦》原定5月1日在美國上映，現改為11月6日開畫，本來在該檔期的是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演《永恆組》（The Eternals），則延期至明年2月上映，骨牌效應下，梁朝偉有份主演的《上氣》，早前已在澳洲停工數周，現在映期亦由原定明年2月延至5月。

現年68歲的男歌手Christopher Cross透過社交網表示確診新冠肺炎，他又提醒粉絲這次疫情可致命而且傳播迅速，也是他經歷過最可怕的疾病，並呼籲歌迷盡量留在家中，勤洗手及跟隨疾病控制及預防中心的防疫指引。Christopher Cross曾經憑《闊少爺》的《Best That You Can Do》，奪得奧斯卡最佳主題曲殊榮。

Pink確診 鬧爆政府檢測措施

至於搖滾女歌手Pink，向來敢言，她日前在社交網自爆跟3歲兒子兩周前出現新冠肺炎症狀，幸好她的醫生找到辦法讓她與兒子接受檢測，結果呈陽性反應；她表示全家人遵照醫生指示，過去兩周家居隔離，前幾天再接受檢測，結果呈陰性。

雖然康復，但Pink狂轟檢測工作「完全是鬧劇」，還說政府未能讓檢測普及，十分失敗，「這疾病嚴重且真實。大家要知道這疾病所影響的不分老幼、不論是否健康，也不分貧富，我們必須讓檢測免費並更普及，以保護我們的孩子、家人、朋友和社區」，她同時宣布合共捐出100萬美元給兩個緊急基金。

麥當娜捐100萬美元尋疫苗

樂壇天后麥當娜（Madonna）前日亦表示會捐出100萬美元給微軟創辦人蓋茨夫婦的慈善基金，致力尋找治癒或防止新冠病毒的藥物及疫苗。麥當娜又在聲明中感激前線醫護人員在疫情之下保護大家。

另外，金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和女歌手Cardi B都分別為醫護人員提供免費飯餐、外賣卡等，為這批在疫情中救急扶危的前線人員打氣。《神奇4俠》女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）旗下的日用品及嬰兒產品公司，則會捐出300萬塊尿片、2萬張消毒紙巾及2萬份個人護理產品給有需要的家庭。