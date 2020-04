《花木蘭》出生天 7•24上映

next

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情肆虐,美國確診人數已突破24萬宗,不少3月至6月上映的新片早前陸續宣布改期,但迪士尼前日公布旗下電影的最新安排,劉亦菲主演的《花木蘭》逃出生天,將於7月24日黃金檔期上映,另一Marvel大片《黑寡婦》則安排於11月開畫;搖滾女歌手Pink前日自揭跟年幼兒子齊齊中招,現已康復,但鬧爆政府的檢測措施,另再有男歌手Christopher Cross的檢疫結果呈陽性反應。至於樂壇天后麥當娜(Madonna)則表示,會捐出100萬美元(約780萬港元)給微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)的慈善基金,尋找對抗新冠病毒的疫苗或藥物。

《花木蘭》上映可說一波三折,原定2018年推出,導演妮姬卡路(Niki Caro)選角經過兩輪才敲定內地女星劉亦菲擔任主角,其間又傳出「花木蘭白化」,被金像影后珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)「截胡」,引起粉絲抗議,最終還是確定劉亦菲演出。香港反修例風波期間,劉亦菲在微博撐警,又引來網民號召罷看《花木蘭》。到上月準備為電影宣傳,並先後到英美舉行首映禮,又撞正新冠肺炎在全球爆發,被迫臨時撤檔。迪士尼前日宣布新片上映日期,《花木蘭》獲編排在7月24日的暑假黃金檔上映,似乎看好可票房大收。至於原來在該日期上映的《幻險森林奇航》(Jungel Cruise),則延至明年7月上映。

Marvel超級英雄片《黑寡婦》原定5月1日在美國上映,現改為11月6日開畫,本來在該檔期的是安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)主演《永恆組》(The Eternals),則延期至明年2月上映,骨牌效應下,梁朝偉有份主演的《上氣》,早前已在澳洲停工數周,現在映期亦由原定明年2月延至5月。

現年68歲的男歌手Christopher Cross透過社交網表示確診新冠肺炎,他又提醒粉絲這次疫情可致命而且傳播迅速,也是他經歷過最可怕的疾病,並呼籲歌迷盡量留在家中,勤洗手及跟隨疾病控制及預防中心的防疫指引。Christopher Cross曾經憑《闊少爺》的《Best That You Can Do》,奪得奧斯卡最佳主題曲殊榮。

Pink確診 鬧爆政府檢測措施

至於搖滾女歌手Pink,向來敢言,她日前在社交網自爆跟3歲兒子兩周前出現新冠肺炎症狀,幸好她的醫生找到辦法讓她與兒子接受檢測,結果呈陽性反應;她表示全家人遵照醫生指示,過去兩周家居隔離,前幾天再接受檢測,結果呈陰性。

雖然康復,但Pink狂轟檢測工作「完全是鬧劇」,還說政府未能讓檢測普及,十分失敗,「這疾病嚴重且真實。大家要知道這疾病所影響的不分老幼、不論是否健康,也不分貧富,我們必須讓檢測免費並更普及,以保護我們的孩子、家人、朋友和社區」,她同時宣布合共捐出100萬美元給兩個緊急基金。

麥當娜捐100萬美元尋疫苗

樂壇天后麥當娜(Madonna)前日亦表示會捐出100萬美元給微軟創辦人蓋茨夫婦的慈善基金,致力尋找治癒或防止新冠病毒的藥物及疫苗。麥當娜又在聲明中感激前線醫護人員在疫情之下保護大家。

另外,金像導演史匹堡(Steven Spielberg)、《老友記》珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)和女歌手Cardi B都分別為醫護人員提供免費飯餐、外賣卡等,為這批在疫情中救急扶危的前線人員打氣。《神奇4俠》女星謝茜嘉艾芭(Jessica Alba)旗下的日用品及嬰兒產品公司,則會捐出300萬塊尿片、2萬張消毒紙巾及2萬份個人護理產品給有需要的家庭。