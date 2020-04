next

【明報專訊】曾獻唱及創作Ain't No Sunshine和Lean On Me等金曲的美國歌手Bill Withers,3月30日因心臟併發症病逝,享年81歲。他的家屬表示,「在這個艱難時刻,在歌迷跟摯愛緊緊相依時,我們祈禱他的音樂能給予慰藉和娛樂」。Bill Withers曾多次贏得格林美音樂獎,他的歌曲亦受到多齣電影青睞,譬如《Ain't No Sunshine》就曾出現在曉格蘭特(Hugh Grant)主演的《摘星奇緣》。

Bill Withers的死訊傳出後,John Legend、Justin Timberlake、Lenny Kravitz等後輩歌手紛紛透過社交網致哀。