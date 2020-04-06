父母兒子完成隔離 森美終可一家團聚

【明報專訊】森美昨日於將軍澳電視城錄影遊戲節目《娛樂大家10點半》。森美開心表示由英國回港的兒子，前晚11點過後，終完成14日家居隔離可以出關，他說：「兒子自己剪手帶，他在這14日完全沒出過房門，我都覺得他很叻仔。因我每日見很多人，都要為其他人着想，要求是會比較高。兒子做了3次唾液測試也沒事。」森美笑稱這段期間跟家人零接觸，隨着父母，他和兒子先後完成隔離，昨晚錄影完終於可以一家團聚，會一起在屋企吃飯慶祝。

對細So有信心

另外，談到DJ細So（蘇耀宗）日前被商台終止合約。森美直言有關心細So，大家由「森美移動」已合作，對方的離開對他而言是不捨得。森美表示對細So有信心，他說：「他現在已是獨當一面的大人，所以工作上我絕對不替他擔心，只是做了那麼多年，對電台始終會有份情。其實來來去去很正常，如以前林海峰、葛民輝之前也離開過商台，之後再回來做節目，他今次離開感覺上好像很可惜，但這個時勢很多事情都估不到。」

對於不少聽眾批評商台欠缺人情味，不讓細So主持最後一晚節目跟聽眾道別？森美表示有關這些問題他不方便評論，他說：「我真的不知他們之間發生甚麼事，但公司在疫情期間的防禦措施已做了很多，例如潔手液、咪套都有做足。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

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