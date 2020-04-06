「花姐契仔」新歌MV獲安排日本取景 陳卓賢：成本最低

【明報專訊】陳卓賢（Ian）被指是「花姐契仔」，在組合MIRROR中總是比大部分成員行得快；最近他推出第3首個人新歌《正式開始》，還遠赴日本拍MV，但他自言絕非契仔，花姐（經理人黃慧君）亦沒有偏心。

記者：林祖傑

Ian澄清《正式開始》的MV一出，很多人說公司將所有資源放在他身上，其實這首歌是所有單獨出歌成員的MV中，製作成本最低，他到日本也只是乘搭廉航，Ian更強調：「我理解其他隊友的粉絲對偶像着緊，但不會影響MIRROR的友誼；試問MIRROR任何一個成員，都會話花姐個個都惜。有時見到其他粉絲不是事實的留言都好想覆，條氣好唔順，很想平反，但想清楚解釋都無用，唯有做好自己。我也不介意被拿來與姜濤比較，外界當我們是競爭對手，我們則視對方為拍檔，大家走的路線及方向亦不同。」

拍MV真睡覺

今次MV以女友視角為主題，Ian稱MV有很多睡覺鏡頭，他因工作緊密很累，拍攝時真的睡着了；由於獨對鏡頭做表情，他也覺得有點尷尬，還笑言感覺就如與攝影機拍了兩日拖，他說：「很多人問我在MV拖着的手是否花姐，一看就知不是吧！只是工作人員借隻手幫幫忙。」

Ian自詡現實中同樣是貼心男友，以往女友講過喜歡什麼，他都會細心記着，之後會突然為女友送上驚喜。

髮型：private I salon

化妝：Cori@annie g makeup centre

造型：Felix Wong

服裝：Beams

場地：Harlan's Bar and Restaurant