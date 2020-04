MIRROR表示選唱《The Best Is Yet To Come》,因為歌詞正能量,又能代表大家的心情。

【明報專訊】MIRROR不少工作因新冠肺炎疫情而取消,原本4月推出的合唱歌亦要延後。12名成員大多數時間留家中,以確保個人身體健康,減低醫護人員負擔。他們了解到前線醫護人員這段時間面對前所未有的壓力,於是自發在不同地方,以手機錄唱at17舊作《The Best Is Yet To Come》,再剪輯成MV,於社交網站內發布,呼籲樂迷與他們一樣,多留守家中,以行動守護前線醫護。

MIRROR成員過往常翻唱別人作品,今次首度齊人錄製,縱使疫情令他們要分開拍攝,但由籌備到製作完成只用不足24小時,發揮兄弟齊心。揀選《The Best Is Yet To Come》翻唱,因歌詞能代表現在每個人的心情,又有正能量字句。他們希望疫情快些過去,大家身體健康,為醫護人員加油!

娛樂組

