《艷尼傳》女星染疫亡 73歲瑪莉安菲芙確診留院

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，英美兩國有不少藝人確診，甚至喪命；現年73歲的英國著名女歌手瑪莉安菲芙（Marianne Faithfull）上月31日入院並確診，其經理人稱她情况穩定；曾與柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）合演《艷尼傳》的柏翠茜寶斯禾夫（Patricia Bosworth），因新冠肺炎病逝，享年86歲。由於疫情嚴峻，昨日續有艾頓莊（Elton John）、Miley Cyrus等不同藝人捐款或食物，透過不同渠道出錢出力抗疫。

瑪莉安菲芙上月因感冒而自我隔離，直到3月31日入院，接受新冠病毒檢測呈陽性反應，及後惡化成肺炎，現正在倫敦的醫院留醫；瑪莉安曾罹患丙型肝炎及乳癌，近年健康狀况麻麻，但其經理人在聲明中表示，她目前情况穩定，而且對治療有反應，祝福她盡快康復。不過瑪莉安的前夫John Dunbar則稱，「她目前情况還好，但同時幾乎沒法開口說話，也不能有訪客」。

瑪莉安菲芙是1960年代Swinging London的代表人物，當時的倫敦被視為新潮文化的聖地；瑪莉安菲芙在滾石樂隊（Rolling Stones）的派對上被發掘，主音米積加（Mick Jagger）和結他手Keith Richards共同創作的《As Tears Go By》，被當時年僅17歲的瑪莉安唱紅，由於聲音獨特，外形漂亮，她之後的音樂事業一帆風順，並踏足影壇，跟奧遜威爾斯（Orson Welles）合演《偷情聖手》、伙拍阿倫狄龍（Alain Delon）演出《慾海紅杏》，以及與安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）合演《英才俊傑》等。她跟米積加拍拖4年，更成為茶餘飯後的八卦新聞。瑪莉安其後沉淪毒海，事業一度跌落谷底。到1970年代末，憑一曲《Broken English》翻身，之後不斷跟Beck、 PJ Harvey、Nick Cave、Damon Albarn和Billy Corgan等後輩合作。瑪莉安菲芙2011年曾來港參與香港藝術節的演出。

另外，據《紐約時報》報道，曾演出《艷尼傳》的柏翠茜寶斯禾夫因新冠肺炎病逝；她除了是演員外，另一身分是作家，曾為孟甘穆利奇里夫（Montgomery Clift）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）和珍芳達（Jane Fonda）等紅星撰寫傳記。

Robbie下跪祈禱

至於早前在澳洲開騷返回美國後立即自我隔離3星期的英國男歌手Robbie Williams，前日受訪時表示，他當時害怕染疫，所以返抵洛杉磯後即在寓所附近租Airbnb自我隔離，其間擔心食物和藥物不足，又感到疲倦、身體沉重及昏昏欲睡，他深信出現了新冠病毒症狀，但又十分害怕，想起妻兒，於是跪下來祈禱，沒想到很快憂慮和「症狀」都同時消失。隔離期完結就回家跟妻兒團聚。

艾頓莊捐100萬美元

英國殿堂級歌手艾頓莊前日宣布，旗下愛滋病基金會撥出100萬美元（約780萬港元），成立緊急基金，幫助愛滋病患者對抗這次疫情。《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）等喜劇演員，前日下午舉行網上籌款節目，6小時內籌得30萬美元（約234萬港元），將成立支援基金，幫助受這次疫情影響的搞笑藝人。美國監獄的疫情亦不輕，向來關注監獄改革的Hip Hop歌手Jay-Z和Meek Mill，則捐出10萬個外科口罩給囚犯及懲教署職員防疫。至於女歌手Miley Cyrus則和男友Cody Simpsons日前把大批墨西哥夾餅送給醫護人員享用，為在前線抗疫的他們打氣。