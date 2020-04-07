捐25萬助通利琴行被遣散員工 許冠傑4．12網上開騷為港人打氣

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，香港有過百場演唱會因此取消或延期，嚴重打擊香港演出業，面對超級寒冬期，很多業內人士因此失業。消息稱多年來協辦演唱會的通利琴行演唱會部門，早前因疫情解散。歌神許冠傑得悉後，希望支援這班曾一起並肩作戰逾30年的幕後功臣，決定捐出25萬元協助被解散員工渡過短期困境。許冠傑原定今年7月在紅館舉行演唱會，雖然未能如期開騷，但他將於周日（12日）下午5時，於網上舉行「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」，期望這次演出喚起業界歌手，為整個行業和各部門的員工出一分力。

娛樂組

歌神許冠傑是首名於紅館舉行演唱會的歌手，他於1983年5月在紅館舉行3場演唱會。他眼見現今疫情影響整個演出行業，通利琴行演唱會部門要解散，令他感到難過。

鄭丹瑞構思網上開騷獲歌神答應

許冠傑7月紅館演唱會的創作總監鄭丹瑞昨日在網上宣布，獲得許冠傑答應，於本月12日（周日）下午5時，舉行由「健康·旦」主辦「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」，在「健康·旦」YouTube頻道、facebook、許冠傑facebook等平台免費同步直播。鄭丹瑞表示與許冠傑之前為7月演唱會構思很多好玩環節，但疫情影響不知何時能再與觀眾同樂！他不忿氣被疫情擊倒，於是想到網上科技先進，並取得許冠傑同意舉行今次的網上演唱會。他稱許冠傑於2004年SARS疫情後復出樂壇，在紅館舉行38場《繼續微笑演唱會》，希望這次網上演唱會能讓大家在口罩下從內心笑出來。

許冠傑率先自彈自唱《同舟共濟》

許冠傑在鄭丹瑞邀請下率先在網絡平台自彈自唱《同舟共濟》，為港人打氣。他說：「希望演唱會為港人打氣，透過演出，支援一班同我合作逾30年、做過幾百場演唱會的幕後功臣，尤其係通利琴行演唱會部門的手足，因疫情令整個部門解散，大家即時失業，非常傷感，希望我的演出能喚起台前的業界歌手，為行業各部門手足出力，捱過艱難日子。」許冠傑更決定拋磚引玉，先捐出25萬元，全數平均給予遭解散的21名前通利員工，幫他們渡過短期困境。不過許冠傑今次網上演唱會非籌款性質，主要為香港人打氣。