爆老公私隱拒收口 吳若希：佢無詐型

【明報專訊】一向心直口快的吳若希，不時語出驚人。日前她在家中開直播與粉絲互動，老公何兆鴻（Alex）在她身後打機，忽然她在鏡頭前爆老公私隱，說老公寧願花時間打機，都不會自慰，令網民嘩然，Alex則表現尷尬。被邀加入玩直播的林盛斌問吳若希：「你癲咗呀？定飲醉咗呀？」有網民指她不畀面老公，說奶奶一定好後悔讓她入門。吳若希昨日到電台受訪，稱老公不介意無詐型，她講的事好正常，每個人都要經歷。她又回應網民稱自己的確已入家門，認為大家不喜歡可以不看她的直播。

記者：柯美

吳若希近日推出新歌《這位蠢才》，昨日她到新城做訪問，表示自己現在有明確目標，就是要積極做好新歌宣傳。問她目標應否是「收吓把口」，不再爆老公私隱？她說：「我老公不介意，亦無詐型叫我不要再講。好私人咩，這種事（指自慰）其實好正常，幾多歲呀？」

提到可能有小朋友觀看，會否擔心教壞小朋友？吳若希坦言：「我凌晨時分才開Live，現今的小朋友不用我教，這方面他們叻過我，我10歲的弟弟都已經問我性問題，我用性教育書本知識去教他，每個人都要經歷，好正常。」

否認婆媳不和

談到網友負評如潮，質疑她老公為何會娶她入門？吳若希得戚地說：「我的確是入了家門，留言的網友應該沒睇Live，有睇的就知道大家好開心，無所謂啦，喜歡睇就睇，不喜歡睇就不要睇。」

問到奶奶有沒有微言？吳若希說：「奶奶知我說話模式是這樣，奶奶好惜我，經常讚我好，我都讚奶奶好，但每次做完訪問都無人報道，就讓你們造一下新聞，最近悶呀嘛，出道至今經常說我們婆媳不和，根本沒這回事。」