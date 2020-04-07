蔡國威認與韓君婷同居 避談是否拍拖

【明報專訊】蔡國威（威仔）昨日接受葉家寶和黃守東主持的節目《關公與您》訪問，分享工作和感情事。對於有指他和韓君婷拍拖且共賦同居，威仔毫不隱瞞，承認和韓君婷同居快一年，他說：「她在去年5月搬到我家居住，因為她母親走了（離世）半年，情緒跌至谷底，為了照顧患病母親，她辭去工作。我作為她的好朋友，這個時候要照顧和支持她。」

至於是否「同房」和拍拖，他就避談，強調二人是好好的朋友，他說：「答埋今次，不想講太多，一直以來，我都不喜歡炒作新聞和講私人事，希望大家聚焦在我工作方面，再見到這些新聞，當一樁娛樂和花邊新聞去看好了，不用深入調查和問我。」

恨再除衫騷肌

威仔在播映中的無綫劇《機場特警》飾演教官，很多觀眾都意外平時斯文的他，竟那麼健碩，威仔笑說：「可惜得一場除衫戲展露身材，唔夠喉，希望再開套劇給我除（衫）多幾場。」對於有網民因為現在的警民關係差而罷睇該劇，威仔表示藝人是帶娛樂給觀眾，他們看與不看，他控制不了，會尊重每個人的選擇。

他現在正拍攝無綫古裝劇《一笑渡凡間》，由於要黐鬚，不用埋位也難戴口罩，唯有洗手液不離手、勤搓手，全組人好有衛生意識，亦按政府規定，食飯時只4人一枱。

記者：柯美