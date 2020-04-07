唱抗疫歌被批涉政治 蔡依林感渺小

【明報專訊】陳奕迅與蔡依林近日推出英文合唱歌《Fight As One》，於新冠肺炎肆虐下，為全世界打氣。MV推出至今有逾27萬點擊，陳奕迅在社交網說︰「愛讓我們在一起~我們加油！」蔡依林亦說：「謝謝仍在各個角落，堅守崗位，守護着你我的前線醫護人員，謝謝你們，fight as one！」

MV中的照片及影片以外國人為主，當中有外國小朋友拿着寫有「CHINA」，又有畫上五星中國國旗的圖畫，引起網民注意。有網民認為抗疫歌不應加插政治，覺得小朋友拿自己國家的國旗圖案較好，亦有讚歌曲有意義！

負評後 有感而發

MV惹來很多負評，蔡依林昨日在社交網發表感言，未知是否回應事件。她說：「此刻的我感到渺小，無論未來的蔡依林，將會如何地被敘述和被形塑着，我都要深深地謝謝你，謝謝你在我有限的表演生命裏，曾用力地拉過我一把，曾親臨現場地救贖過我，更曾不離不棄地陪伴過我的你。也許，在某個時間，你忽然間，不再需要我了，也不再記起我了，我都相信，那也本是我該收下的生命之禮。在此之前，我一定會為蔡依林，全力以赴的活着，笑着，哭着，唱着……謝謝所有出現在我生命片段裏的你。願今天的你，仍記得為自己的生命歡唱。」

娛樂組