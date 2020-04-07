避開東奧卻爆新冠病毒 多部春季日劇延遲首播 木村拓哉篠原涼子停工避炎

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐日本，當地政府最快將於今日頒布「緊急狀態令」，在東京、大阪等主要大城市實施，希望有效遏止疫情擴散。日本藝能界首當其衝，原定本月推出春季日劇包括堺雅人主演《半澤直樹2》、木村拓哉《BG～貼身保鑣2》、篠原涼子《超級特派員2》，以及江口洋介《向天使請求～人生最後的願望》等，由於劇組停工，陸續宣布延期播出。

文：蘇珮欣

日本主要電視台包括富士、朝日、TBS及NHK等，每季合共推出20多齣日劇，還未計深宵劇集在內。今年春季日劇名單早在去年底已陸續公布，而且陣容空前強大，包括改編自同名暢銷小說的《半澤直樹2》、「萬人迷」木村拓哉主演的《BG～貼身保鑣2》、織田裕二與鈴木保奈美再度合作的《金裝律師2》、篠原涼子相隔13年再次演出的《超級特派員2》、田中圭擔綱的《螺旋迷宮～DNA科學搜查～》、玉木宏與高橋一生合演的《龍之道：雙面復仇者》、石原里美的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方》，以及改編自韓國電影的《未滿警察Midnight Runners》等，令人期待。

成也奧運 敗也奧運

電視台「落重注」在春季日劇，主因是原定今年7月舉行東京奧運，觀眾聚焦各項精彩賽事，收看電視劇的意欲自然大減，電視台只好變陣，把夏季日劇的資源投放在春季劇集上。

可惜人算不如天算，由於東京奧運舉行在即，不少景點均拒絕借作拍攝用途，令攝製隊在尋找外景時大傷腦筋。

今年1月爆發新冠肺炎，醫院變成「禁區」，醫療劇無法實地取景，由去年冬季日劇《天堂的天使》及《Top Knife》等，到今季由石原里美主演的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方》、貫地谷栞的《親愛的患者》等，都被迫更改劇本，例如石原里美扮演藥劑師，減少出沒醫院，改在藥房拍攝。

日本疫情持續惡化，多名藝人及工作人員先後「中招」，劇組隨時淪為播毒「群組」，TBS電視台上周率先宣布，疫情導致劇組停工，新劇包括《半澤直樹2》、《MIU404》及《我的家政夫大叔》被迫押後開播；朝日電視台原定本月16日首播的《BG～貼身保鑣》亦要推遲。昨日輪到NHK及NTV宣布《親愛的患者》、《向天使請求~人生最後的願望》、《我快死了》、《超級特派員2》及《未滿警察Midnight Runners》也不能倖免。NTV除了新聞、體育及情報節目外，所有節目外景與劇集將會暫停拍攝兩星期，以防止疫情蔓延。

邊拍邊播 減少彈性

截稿前為止，暫時已知大約10齣春季日劇延後播出，除了疫情影響下，更重要的是日劇一向以「邊拍邊播」形式製作。日本電視台一般會在劇集播出前4個月開始籌備拍攝，兩個月前開鏡。以一齣日劇10集計算，開播前有4、5集存貨已算理想。如今劇組停工，沒有足夠存貨，惡果立即浮現。

各大電視台為了填補春季日劇的「缺口」，TBS宣布以上季劇集《天堂的天使》，以及另一高收視劇集《下町火箭》的特輯頂檔。

日本疫情何時結束，仍是未知之數，今季日劇何時復工？問題還未解決，別忘記東京奧運已落實推遲一年，夏季日劇陣容又如何安排？都是電視台必須盡快解決的難題。

如果日本電視台仍未改變「邊拍邊播」的傳統製作手法，類似問題只會不斷重複。其實近年影視串流平台發展迅速，為了配合全季劇集同時上架的全新「煲劇」方式，日本電視台是時候重新審視製作模式了。