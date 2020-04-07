Duffy親揭生日遭迷姦內情

【明報專訊】威爾斯女歌手Duffy憑2008年推出處女大碟《Rockferry》一炮而紅，不單成為當年英國最暢銷唱片，更贏得格林美最佳流行專輯獎，後來突然銷聲匿迹，令粉絲摸不着頭腦。直至今年2月，Duffy透過社交媒體解釋，為何自2010年發表專輯《Endlessly》後再無新作。事緣去年夏天，有記者聯絡她，於是把她曾遭綁架及性侵的經歷告訴對方，並聲稱在未來數周，將把訪問內容公之於世。

昨日Duffy終於兌現承諾，透過官方網站上載數千字長文，親自剖白內心悲痛，希望藉此安慰並鼓勵其他受害人，「你們並不孤單」，而在新冠病毒肺炎肆虐期間，彼此亦能一起面對及化解傷痛。

「在我生日當天，於餐廳內遭人落藥，然後被送到海外，我已無法記起自己如何上車及乘坐飛機，只知對方在酒店房內強姦了我，那份痛楚依然印象猶深。由於我害怕被殺，加上身無分文，所以不敢逃跑，亦沒有報警。後來我們回國，他再到我家落藥，但已忘記有否再被施暴。」

事件令她大受打擊，當Duffy回家後，彷彿變成行屍走肉，直至後來再發生勒索事件，另有3名狂迷試圖闖入香閨，Duffy終於報警求助，並把當年曾遭迷姦一事告知警方。她表示經過多年掙扎，終於走出陰霾，她感謝心理醫生一直提供協助，助她擺脫傷痛，重獲心靈上的自由。