《大白鯊》91歲女星新冠肺炎病逝

【明報專訊】曾經參演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導驚慄片《大白鯊》的美國女星李費露（Lee Fierro），前日因新冠病毒肺炎的併發症逝世，享年91歲。

李費露在《大白鯊》飾演Kintner太太，當她得悉兒子被大白鯊咬死後，一時激動於是掌摑男星萊施耐德（Roy Scheider）扮演的警長，這一幕令人印象深刻。相隔12年後，她再拍《大白鯊》第4集，扮演同一角色。事實上，李費露演出數量不多，正職是在美國馬薩諸塞州的度假聖地瑪莎葡萄園島上，經營一所兒童劇院，並擔任演技導師；晚年移居俄亥俄州一家老人院靜養，直至離世。

John Taylor確診後報平安

新冠肺炎肆虐全球，紅遍上世紀80年代的英國新浪潮樂隊Duran Duran成員John Taylor，昨日透過社交媒體自稱3個星期前確診，幸好現已康復的喜訊，他說：「或許我是一個身體強壯的59歲男人，又或者我幸運，所以在發病初期，只有溫和症狀，直至一星期後，病情突然變得像超強流感般，幸好一切已成過去。」

John Taylor又表示，他並不討厭家居隔離，「因為有機會讓我好好休息」，又向其他新冠肺炎患者送上祝福，「它並不一定能殺死我們，所以我們都能戰勝它」。