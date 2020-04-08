眾星緬懷洲際酒店美好時光 薛芷倫憶Ball場盛事 薛家燕盼早復蘇

Ball后薛芷倫是洲際酒店常客，自己的婚宴及兒子的滿月酒都在該酒店的Ballroom舉行。（資料圖片）

由酒店大堂延至迎賓廳的弧形白色雲石長樓梯，氣派十足，是賓客至愛的打卡位，薛芷倫、歐陽妙芝及張名雅都希望能保留。（孫華中攝）

【明報專訊】位於尖沙嘴的香港洲際酒店日前宣布將於本月20日關閉，遣散大部分員工，展開大型翻新工程，預計2022年重開，並改名香港麗晶酒店。前稱麗晶酒店的香港洲際酒店於1980年開業，數十年來是很多名人及圈中藝人聚會、舉行婚宴、活動的熱門地點，酒店的長樓梯是必影位置，過往新郎新娘、慧妍雅集周年晚宴都會在此影靚相及大合照。Ball后薛芷倫、薛家燕、歐陽妙芝及張名雅接受《明報》訪問，回憶在酒店留下的美好時光。

記者：林蘊兒、孫華中

有Ball后之稱的薛芷倫（Fanny）由前身麗晶酒店年代到轉名為洲際酒店，多年來都是酒店常客，與一些資深員工亦非常熟絡。她形容當年的麗晶酒店是Ball場舉行的熱門地，也是本地社交名人明星最愛的聚腳地之一，特別是酒店有可望到無敵海景的Coffee Shop，令她留下不少難忘回憶。

Fanny憶哥哥阿梅酒店約會

Fanny說：「年輕時，常約張國榮（哥哥）、梅艷芳（阿梅）去這酒店的Coffee Shop茶敘，然後在扒房食飯，再直落繼續飲，一見面可以傾成日。當年有不少星探在那裏發掘靚仔靚女入行，我也試過被星探邀請試鏡。記得當年結婚和兒子的滿月酒，都是在Ballroom設宴，最難忘有一年香港癌症基金會慈善晚宴，邀請飾演007占士邦的皮雅士布士南、超模「黑珍珠」娜奧美金寶來港參與，那年是名人界好大的盛事。」每次經過那條白色雲石長樓梯，令Fanny有莫名親切感，因大家都拍過無數相片，留下不少開心印記，極希望酒店裝修後也保留該條具紀念性的長樓梯。

家燕姐娶新抱星光熠熠

薛家燕兒子石耀庭前年於洲際酒店擺婚宴，筵開53席，當晚蕭芳芳、陳寶珠等到賀，氣氛熱鬧喜慶。家燕姐讚酒店服務好，當時安排一對新人住全海景豪華房間，留下開心回憶。以前麗晶酒店年代她經常約朋友去飲嘢傾偈，夜晚邊聽鋼琴演奏邊欣賞海景，後來她復出幕前工作忙碌，比較少去。現在疫情影響，酒店業生意受衝擊，希望疫情快些過去，各行各業都復蘇。

歐陽妙芝一家重遊婚禮場地

名模歐陽妙芝於2004年與商人方時俊結婚，當年在香港洲際酒店設宴親朋，筵開50多席非常熱鬧。她解釋揀選洲際擺酒因合乎幾方面要求，「因為要找能容納擺50幾圍的場地，地點又要方便，最喜歡當然是大堂的長樓梯，影婚照好靚。當年婚禮以太陽花為主題，予人開心感覺，特別將長樓梯和禮堂周圍都放滿太陽花佈置，變成一片花海。我們是在酒店接新娘，之前一晚做上頭儀式和婚禮完畢都留在酒店，還有坐在花車上沿正門口噴水池兜圈寓意行大運，所以好難忘」。去年12月15日是妙芝與丈夫結婚15周年，兩名兒子方玉丞和方玉亨提議父母重遊當年婚禮場地，一家四口到酒店食飯慶祝，並在樓梯合照留念。由於酒店將關閉兩年大裝修，再改名為香港麗晶酒店，歐陽妙芝都想趁本月20日前再到酒店影相留念，可是因新冠肺炎疫情影響，都是盡量留家少出街，靠看舊相緬懷一番。

前港姐張名雅2016年與律師丈夫蔡錦豪也是在香港洲際酒店舉行婚宴，當時筵開40多圍。原來她一早看中大堂的長樓梯和門口地標噴水池，才揀選該處擺酒。

張名雅盼保留白色雲石長樓梯

張名雅透露對該處特別有感情，「結婚一生人一次，當然要揀自己鍾意又靚的地方，在酒店長樓梯影相是重點。另外，每年慧妍雅集的慈善周年晚宴都在洲際舉行，每年例牌召集所有穿上華麗晚裝出席的會員，在樓梯影『全體大曬冷』合照，每年都留下一個美好回憶。可惜今年慧妍周年晚宴舉行地點有變，加上因疫情由5月延期至10月，所以不會在同一地點影到經典大合照，覺得有些感慨，甚至不捨而眼濕濕。」

張名雅盼酒店裝修後，白色雲石長樓梯仍能保留；亦明白社會氣氛和疫情嚴重影響本地經濟，希望遭遣散的酒店員工能盡快找到工作，捱過艱難時刻。