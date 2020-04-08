在家隔離獲朋友照顧飲食 李施嬅增「愛的脂肪」身材升級

黃浩然（左起）、李施嬅、梅小青、海俊傑、陳煒及譚俊彥到安老院舍派防疫用品予長者。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】上月23日從加拿大回港，隨即接受家居檢疫隔離14天的李施嬅，剛完成隔離令。昨日是她出關後，首次公開亮相，聯同劇集《法證先鋒IV》的總監製梅小青、演員譚俊彥、黃浩然、海俊傑及陳煒等，幫手包裝防疫用品並到安老院舍派給長者。眼見劇集收視取得40點好成績，黃浩然提議出錢出力捐防疫物資代替慶功宴當「找數」更有意義，眾人一呼百應，感激觀眾支持並回饋社會。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

李施嬅承認回港後心情平復，在14天的足不出戶隔離日子，感受到很多愛，獲朋友日日送物資和食物到她家門放低，還順道幫忙倒垃圾。

她自爆兩星期增磅不少：「日日留在家食，試過一日收到4杯凍奶茶和蛋糕，雖然有做瑜伽但運動量不多，試衫時發覺肥了3至4公斤（約8.8磅），全身都有均勻升級，是『愛的脂肪』。」

出關即修甲

問到有沒有裙下之臣，乘她隔離時主動獻殷勤？施嬅稱困境中感受到溫暖，自爆有男士為她送生果食物，亦有女朋友煮飯後放在家門，她說如果有男士肯為她親自下廚必定加分。出關後她首件事去了修指甲，有做足安全保護措施，又形容太耐沒出街感不習慣，首次出門見到人，心情難免緊張。

在加拿大的電影劇組預計6月才開工繼續拍攝，打算秋季播映，但有可能因疫情影響拍攝進度，她亦有將防疫物資寄給身在多倫多的媽咪。

拒透露捐款額

黃浩然與譚俊彥及其他幾名演員夾份出錢又出力，購入約20,000個口罩及消毒用品製成防疫包送予長者，但拒絕透露實際捐出金額，只盼盡綿力幫人，覺得此做法比著三點式泳衣或食餐飯更有意義。

近期休息中的黃浩然承認完成劇集宣傳感失落，被泳客偷影一家大小齊齊行沙灘，都是政府發出限聚令之前的事。他說：「我和譚俊彥在電話群組通訊，都會聽到彼此的小朋友在背後發出的聲音，因為多數留家。近期雖然多了親子樂，但亦多了摩擦，大人小朋友都好悶，我打算讓兒子看我舊戲《十萬火急》解悶。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com