有最美麗港姐之稱的朱玲玲，至今仍保養得宜。（資料圖片）

【明報專訊】《香港小姐競選》已舉辦47屆，發掘無數美貌與智慧並重的靚女，當中有多個港姐之最。

有最美麗港姐之稱的朱玲玲，於1977年參選，當年她19歲奪得冠軍及「最上鏡小姐」，氣質高貴，至今仍保養得宜。

影后級人馬

鍾楚紅與張曼玉同在影壇創出佳績，鍾楚紅雖在1979年港姐選舉中只獲第4名，但投身影壇後人氣強勁，主演經典電影《秋天的童話》；她曾兩度獲得亞太影展的影后殊榮，是一代性感女神。張曼玉於1983年港姐競選奪得亞軍及「最上鏡小姐」，闖影壇後演技備受肯定，於香港電影金像獎創下5度封后紀錄，並先後憑《阮玲玉》及《錯過又如何》獲得柏林影后及康城影后。

楊思琦最多獎冠軍

1987年港姐冠軍楊寶玲代表香港參加國際選美兩度揚威，在《世界小姐競選》奪得「亞洲皇后」，以及在《環球小姐競選》獲第5名，是港姐史上最威。跟楊寶玲同屆參選的邱淑貞，當年因被其他佳麗指她下巴曾整容，不堪壓力最後退選。選美失意，但影壇得意，後來進軍影壇成為「晶女郎」。

郭藹明1991年以碩士生高學歷參選，雖然穿高衩泳衣時曾走光，但不影響她奪冠。2001年港姐冠軍楊思琦當年共奪得6個獎，是獲獎最多冠軍港姐。

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