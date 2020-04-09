戲院續封至4•23 《阿基拉》預售近九成要退票 復活節假期無戲睇

彼思動畫《1/2的魔法》原本安排在復活節檔期上映，最終也得改期。

【明報專訊】為遏止新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，減少人群聚集，政府早前下令由3月28日起，所有戲院關閉14日，本已淡靜的生意，雪上加霜。4月11日復活節假期，本來「解封」在望，政府昨日又宣布延長包括戲院在內的所有娛樂場所「關閉令」至4月23日，令原本安排在復活節檔期上映的影片《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2 : The Runaway）、《1/2的魔法》（Onward）、《女鬼橋》、《EMMA：上流貴族》（Emma）和《阿基拉》無法上映！

大友克洋執導的日本著名動畫電影《阿基拉》復刻版，相隔32年再上映，但依然深受觀眾歡迎，在疫情嚴峻下，3月底開始預售，在百老匯院線13間戲院上映，已接近九成滿座，令人意外；可惜昨日再傳來「關閉令」，百老匯院線收到「再封院」消息後，已透過facebook作出退款及換票證等之特別安排。

《無痛斷捨離》《喋血戰士》復映無期

「關院」一個月不單止令戲院業損失慘重，一再推遲開放日期，排片亦如骨牌效應，多部電影均打亂陣腳。首輪宣布「封院」受影響的電影、3月26日上映的《無痛斷捨離》和《喋血戰士》，上映了兩日就成為「犧牲品」，本來有機會復活，於4月11日解封後再上映，但現在戲院延長關閉，不知有否機會復影。

溫碧霞主演的《墮落花》已先後三度更改映期，由4月9日，改至4月30日，現再延至5月。衛詩雅主演的《熟女愛漫遊》本安排4月2日上映，也不知改期到何時。

衛詩雅贊成延長關閉戲院

對於《熟女愛漫遊》未能如期上映，衛詩雅有少許失望，但她贊成延長關閉戲院時間。她說：「因為疫情未受控制，大家忍一忍吧，我都因為腳傷未癒，不用拐杖輔助不能長時間站立，也要忍一忍安坐家中，打機和為自己首部策劃的喜劇電影作前期準備來打發時間，預計9月、10月開拍，但最終要看疫情發展而定。月底會覆診和再照X光，才知康復進度。」

記者：柯美