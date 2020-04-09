【明報專訊】正懷有身孕的樂壇天后Katy Perry早前本準備與《魔戒》男星奧蘭杜布林（Orlando Bloom）在日本拉埋天窗，礙於新冠肺炎疫情決定延期；《豔舞大盜》女主角JLo（Jennifer Lopez）跟棒球名宿Alex Rodriguez亦原定今年步入教堂，JLo日前接受名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）清談節目的視像訪問時表示，由於疫情嚴峻，所以暫時煞停，而且也不知道婚禮應該定在什麽日期。另外，節目開首時愛倫把家居隔離跟坐牢相提並論，「有點像坐監，因為這10天我穿著同一服裝」，她的玩笑卻不大受欣賞，有網民批評她不過在家隔離，而且生活舒適，還說應該讓她嘗嘗牢獄滋味，出來後就她不會再這麽說。

至於涉嫌性侵不准保釋的男歌手R.Kelly，有鑑監獄的疫情不輕，擔心受感染，向法院要求保釋外出，法院卻以理由不夠充分為由駁回申請。

Andrea Bocelli復活節教堂「獨」唱

復活節即將到來，但新冠肺炎疫情嚴峻，教堂彌撒無可避免改視像形式，據悉在美國休斯敦一家教堂，會邀請歌手透過視像遙距演出，Hip Hop歌手Kanye West、樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）已答允獻唱。另外，意大利失明男高音Andrea Bocelli周日亦會在米蘭主教座堂舉行個人演唱會，不過屆時教堂內將沒任何觀衆，除了Andrea，就只有伴奏的 Emanuele Vianelli，但他這次演出將會透過YouTube直播。