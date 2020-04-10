任勞任怨 當正老婆係女王 陳山聰宣布B仔暑假出世

【明報專訊】陳山聰去年11月與拍拖5年的圈外女友何麗萍（Apple）結婚，早前情人節，他開心宣布造人成功，Apple懷有身孕，他感謝上天賜他們一粒「小蒜頭」，2020年他多了一個「陳爸」身分，當時他未透露BB性別。昨日準爸爸陳山聰於報喜後首度公開露面，透露太太佗B仔，預產期是暑假，從超聲波照片看到B仔鼻好高好長，醫生說是靚仔。他笑稱視太太如女王般看待，一聲令下他便照做。

陳山聰與譚俊彥、黃智雯昨日於電視城出席新劇《十八年後的終極告白》記者會。陳山聰席間報喜，宣布太太Apple肚裏佗的是囝囝。他說好彩暫時不用開工，這段時間主要留家陪伴粗身大細的太太，「預產期應該在暑假，會聽從醫生建議剖腹生產，穩陣一點。醫院方面，由我醫生表哥幫手安排，我出現就可以。（太太佗B可有不舒服？）很好，沒嘔過、沒肥過，她開心連樣子也沒有太大變化，可能因為這樣，條氣比較順，所以無發脾氣，都佗得幾健康」。陳山聰笑稱現時在家視太太如女王般看待，對方一聲令下他就會去做，買餸及日常用品都由他處理。

「醫生話BB是靚仔」

問他會否追多個女？陳山聰笑說待B仔出世後再說，自言是新手牌，幸身邊有不少好朋友如譚俊彥、陳敏之、胡諾言及郭政鴻都很有經驗，給予不少意見及介紹贊助商，「希望BB健康啦，之前都去照過BB的樣子，雖然看得不是太清楚，但見到個鼻很高很長，醫生話應該OK、靚仔，可以放心」。至於BB有否契爺、契媽？陳山聰笑說現時已有3個契爺，一個是郭政鴻，還有兩個圈外朋友，但還未有契媽，要再物色。

最弗身形拍對打戲

陳山聰非常期待劇集出街，皆因拍攝時身形最弗，「因第一場戲我便要赤裸上身對打，我從未試過這樣在熒光幕前出現，故拍攝前特意叫監製給我一個月去操弗，結果出來效果理想的」。

譚俊彥黃智雯牀戲翻雲覆雨

譚俊彥主演的《法證先鋒IV》收視成績理想，問他會否因此添壓力？他說不會，兩套劇種不同，希望大家都喜歡。不過由於他劇中樣子邪惡，場面血腥，怕嚇到一對仔女，所以不敢讓他們收看，特別是女兒。黃智雯坦言不敢看，更不想記住這套劇，因劇情沉重，拍攝時大家都經歷過低潮，和處於抑壓的狀態，不想再跌入這個不開心的感覺。兩人又透露劇中有場翻雲覆雨的牀戲，黃智雯笑說收到劇本時很驚，因劇本只寫了「翻雲覆雨」四個字，想像空間很大。譚俊彥則表示這牀戲是他拍過最靚最唯美的，但拍了一整日，他笑說：「我翻雲覆雨時又要做壞事，所以都幾攰的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳