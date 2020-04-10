二仔留美陪女友 羅霖恨飲新抱茶

【明報專訊】葉家寶、羅霖與前亞姐李芷菱昨日聯同影音使團創世電視的義工，一起派發200份抗疫包予社區長者。葉家寶早前與慈善機構合辦「人生熱線」電話輔導服務，幫助因疫情受情緒困擾的人外，又籌備趁母親節進行「真的愛你全城大合唱」活動，提議大家在各自地方於同一時間合唱，旨在為前線醫護人員打氣，發放正能量，也促政府將抗疫基金資助範圍擴大至演藝界員工。

不敵疫情要大屋搬細屋

羅霖笑言要打熱線求助，皆因由1月中至今，已暫停返內地工作，每月少了6位數字收入，加上酒業和美容院生意都大受影響，又要為兒子交學費，已打算大屋搬細屋減少支出，盡量開源節流和抱正面健康心態面對。身在美國洛杉磯求學的二仔剛完成4年大學課程，羅霖原定帶另外兩子於5月1日赴美參加二仔的畢業禮，可是當地疫情嚴峻已取消畢業禮，故行程也相應取消。她爆二仔暫不返港原因是陪女友，笑稱恨做奶奶飲新抱茶，「二仔女友是美籍的德日混血兒，用視像跟她見過面，好靚女、開朗、正面和心地好，現在時勢是很難得，我恨娶新抱恨到流口水！原本想出錢幫二仔買訂婚戒指，可惜飛不成，已叫他好好珍惜，不要亂發脾氣，最開心有女友幫手管束他」。羅霖擔心兒子留美，已寄百多個口罩給他。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜