當年拍戲女性尊嚴被踐踏 毛舜筠憶述裝巨胸受委屈爆喊

【明報專訊】現年59歲的毛舜筠從事演藝工作逾40年，演過不少類型電影及劇集，文藝片至喜劇都難不到她，演技備受肯定。有多年演喜劇經驗的毛舜筠，帶給觀眾歡樂，但原來她曾因被觸及女性尊嚴，感到委屈落淚。當年她第一次拍喜劇，跟周星馳合演電影《情聖》，戲中要她裝40F假巨胸，並在胸前插上多支筆，由於拍攝時所有筆移位，工作人員要調整位置，令她感覺被人上下其手侵犯，回家爆喊了一場。

影后毛舜筠（毛姐）接受何嘉麗主持的ViuTV節目《金像女情》訪問，她自爆這段不愉快經歷。她表示那時第一次拍喜劇便遇上周星馳，日日對着他，很快便投入。不過她對當時拍《情聖》的其中一幕，至今記憶猶新，因為要做到喜劇效果，觸及她的女性尊嚴。

她說：「那場戲講我妒忌葉子楣，要我塞100個胸圍裝40F，我不介意，是為配合劇情。之後要我仆倒在書枱，胸前插滿晒筆。不過筆的位置會亂，亂了就好多人行埋來整理調校，在我這個位（胸前）郁下，我就覺好委屈，好似畀人上下其手侵犯咁，而且大家眼光都注視我呢度（胸），好唔舒服！」她稱拍攝時抑遏情緒，回家後就爆發，大哭一場；不過電影上映時，見觀眾反應，很有喜劇效果，做演員真是很無奈。

重視演員操守

毛姐於2006年憑《早熟》獲得香港電影金像獎最佳女配角，至2018年《黃金花》飾演自閉症患者母親角色，才在香港電影金像獎當選最佳女主角。她說：「等了好多年，是不忿氣，同我一齊出來的都攞了，仲未到我！但演員是好被動，有好劇本都要有好班底，更要個好對手。所以當接拍《黃金花》時，知道做我阿仔的角色好緊要，就高度推薦凌文龍。」

她拍戲多年，一直重視演員要守時，要熟讀劇本，毛姐坦言：「但𠵱家有些演員的新一套諗法，不需要睇劇本，但這一套對我個人來說是唔得嘅。」

她提到想過將母女的親身經歷改編成電影故事，可惜沒有太多老闆願開女人戲，問現今影壇她有否看好的喜劇演員？她即時想起王菀之，讚她有節奏惑，是好聰明與特別的女仔。

娛樂組