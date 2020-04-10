宣傳新劇劈磚受傷 歐錦棠流血望收視長紅

歐錦棠（左）與文頌嫻（右）在新劇中再度飾演情侶，雖多年沒有合作但默契不減。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】歐錦棠（棠哥）、文頌嫻（文女）、MIRROR成員Anson Kong（AK）與談善言等昨日出席ViuTV劇集《打天下》宣傳活動，首當監製的棠哥示範劈磚時擦損手，他坦言對收視感壓力，希望流血「見紅」寓意收視長紅，透過這部誠意之作吸引年輕觀眾支持港劇。

文女過足戲癮

文女相隔10多年再拍港劇，她笑言跟舊拍檔棠哥默契不減，更勾起她的戲癮，文女說：「演好一場自己喜歡的戲很有滿足感，平時教女兒做功課不會得到。不過，今次已是我和棠哥第4次扮情侶，也可能是最後一次了，見好就收。」

棠哥大爆導演高林豹曾跟很多內地女星包括趙薇及周迅等合作，今次也賞讚文女演戲自然。文女都打算讓7歲女兒欣賞該劇，了解自己的工作，又提到女兒近期停課，變相是媽媽加班，她說：「又要買餸，還要陪她上網做功課。」棠哥反問：「好黐線，7歲就要上網做功課，讓她唞唞啦！」

談善言與AK現場也有表演劈磚和踢板，他們表示事前心情緊張，AK於過程中不慎踢到棠哥手指，感不好意思，他笑說：「我隻腳一定不夠棠哥硬，他在沖繩拍外景時，用腳踢石柱，還叫我試試，我點踢呀。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵