電視台鬧劇荒 竹野內豐舊作「頂檔」 《特搜9》疫境首播高收

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐日本，連日來不少台前幕後人員染病，電視台運作大受影響，原定4月份推出的新劇，紛紛拍攝中斷而宣布延播，加上當地向來邊拍邊播的製作模式，導致存貨不足，昨日《龍之道：雙面復仇者》亦宣布延期，並安排竹野內豐舊作「攝期」。不過，朝日電視台新劇《特搜9第三季》前日首播，收視卻不俗。

日本疫情持續惡化，電視台為防止病毒擴散，暫停拍劇。原定本月在黃金時段開播的春季日劇，已先後有9齣宣布延播，包括《半澤直樹2》、《BG~貼身保鑣2》、《超級特派員2》、《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方》等。關西電視台昨日宣布，由玉木宏及高橋一生合演的《龍之道：雙面復仇者》，原定4月14日首播，亦受新冠肺炎影響而延期。

《野豬大改造》特輯攝期

目前累計10齣春季日劇延播，而且全部是黃金時段劇集，影響甚大。鬧劇荒的電視台，為填補「缺口」，唯有推出經典日劇「頂檔」。據報關西電視台會重播竹野內豐6年前主演的《時空黃的士》，講述竹野內豐是可以帶乘客回到過去的的士司機，讓乘客選擇修正人生的故事。

NTV電視台則會製作《野豬大改造》特輯，頂替原定周六（11日）首播、中島健人與平野紫耀合演的《未滿警察Midnight Runners》。2005年播出的《野豬大改造》，由人氣偶像山下智久及龜梨和也合演，二人當年還組成限定組合「修二與彰」，推出單曲《青春Amigo》並掀起熱話。適逢二人最近重組，本月29日以「龜與山P」之名推出新專輯《SI》，可說相得益彰。

雖然大批春季日劇延播，但仍有堅持在「疫境」上陣的新劇。V6成員井之原快彥主演朝日劇集《特搜9第三季》前晚首播，收視高開14.2%，可見儲落一批忠實擁躉，惟略遜2018年及2019年首兩季第一集16%及15.2%成績。

逢澤靜香呼吸困難

另一方面，日本29歲女模特兒逢澤靜香日前確診新冠肺炎，她在網上透露有發燒、頭痛、咳嗽等症狀，而且呼吸有點困難，不時發冷。同樣染疫的38歲搞笑女星白鳥久美子於網上發文，為身邊工作人員帶來麻煩感到抱歉，並自稱目前病情穩定，在家治療，還自爆與丈夫分房瞓，確保雙方保持距離。

橋本環奈變身宅女

此外，不少藝人響應政府呼籲留家抗疫，《銀魂》女星橋本環奈昨日在社交網站公開「宅女生活」，「在家看電影、看書、看漫畫、意外地充實，還砌了迪士尼公仔拼圖」。她自言向來不做宅女且工作繁忙，如今有長假期，大感新鮮，可以睡個夠。

文：蘇珮欣