Kylie Jenner 蟬聯最年輕白手興家富豪

【明報專訊】真人騷女星Kylie Jenner，去年以21歲之齡踢走facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）保持了11年的紀錄，成為財經雜誌《福布斯》白手興家富豪榜最年輕的10億美元富豪。不過當說她是白手興家時，不少人質疑她來自富裕家庭，與赤手空拳打天下沾不上邊，但《福布斯》認為她雖受助於著名的家人，財富卻非繼承得來，而是經營化妝品生意成功，累積財富。

Kylie Jenner目前在社交網Instagram（IG）的追隨者人數超過1.6億，憑家族名氣，她6年前在IG已聚集了大批粉絲，並以模特兒工作儲下的25萬美元（約195萬港元），在外找生產商製作唇膏套裝，每盒售29美元（約226港元），據報首1.5萬盒在1分鐘之內售罄。數月後再推出有6種顏色的套裝，共50萬盒，也瞬間掃清，賺了第一桶金的她，逐漸建立化妝品王國。據悉無論生產、包裝及營銷，全部外判，唯獨財政方面由其母Kris監管，年輕貌美有身材的Kylie則專責做生招牌，親自示範。她一直靠網售，偶爾會設限定攤位，美國少女都趨之若鶩通宵達旦排隊搶購，直到2018年才跟零售商Ulta Beauty合作，設固定銷售櫃位。Kylie去年以6億美元出售公司51%股權給美妝集團Coty，加上餘下股權的獲利，令她再次成為身家超過10億美元的富豪。據《福布斯》統計，全球只有2095人身家超過10億美元，當中僅10人年齡在30歲以下，Kylie更是當中最年輕的。10人當中佔了7個都是繼承家族財產，包括排第6位、郭炳湘的28歲兒子郭基浩。除了Kylie外，只有社交網Snapchat行政總裁施皮格爾（Evan Spiegel）及網上支付平台Stripe創辦人科里森（John Collison）是白手興家，但兩人同為29歲，都比Kylie年長。

捐錢生產潔手液抗疫

年紀輕輕已是億萬富豪的Kylie，不忘回饋社會，上月捐出100萬美元跟Coty合作生產消毒潔手液，幫助前線醫護，共同抗疫。