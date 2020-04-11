「小怪獸s前後腳咁出咗嚟喇」 伍家謙榮升老竇 太太誕龍鳳胎

伍家謙過去只曾分享一次太太Betty的側面孕照，被網民大讚有仙氣，貌似苟芸慧。（資料圖片）

伍家謙（左）昨日上載一家四口在產房的合照，他開心說：「阿哥同細妹喊得好嘈呀！」（網上圖片）

【明報專訊】40歲無綫前體育主播伍家謙報喜，太太Betty昨晨誕下龍鳳胎，由兩口之家成為熱鬧四人家庭。榮升新手爸爸的伍家謙接受《明報》訪問，他期望一對子女成為善良的人，更要對媽媽好，因為媽媽佗孖胎好辛苦。他笑說兩個夠晒數：「可以收工了！」

娛樂組

伍家謙昨日在社交平台上載一家四口在產房的合照。他寫道：「今日（4月10日）上晝，#小怪獸s前後腳咁出咗嚟喇！阿哥同細妹喊得好嘈呀，阿太日常（太太的fb專頁），辛苦晒你喇，衷心多謝咁多朋友嘅關心同祝福。」

陪入產房 兩公婆齊流淚

伍家謙接受《明報》電話訪問，分享初為人父的喜悅，他說：「好開心、好興奮，我有入去陪產，畀鼓勵太太，佢係剖腹，當時同太太傾緊偈，說不知幾時先聽到BB喊聲，點知講完呢句，B仔出嚟先，我同太太都感動，有流眼淚，跟住妹妹出世。希望佢哋身體健康、相親相愛。」

兩個夠晒數「可以收工」

伍家謙已為龍鳳胎改名，但會先給睇風水的朋友過目才正式公布。過去大半年香港經歷了不少，還有幾個月來的疫情，問他對子女的期望？他說：「呢個時勢下，我覺得小朋友嘅人生係佢哋自己，做父母嘅會帶佢哋行一條好啲嘅路，希望佢哋做到自己想做嘅嘢。（對他們有什麼要求？）呢一刻唔諗咁多，希望佢哋健康，仲有少少要求，第一，希望佢哋做善良嘅人。第二，一定要對媽媽好。」問他孖B是否似爸媽是帥哥美女？他笑言靚唔靚的問題沒想過，又說有兩個小朋友已差不多夠了，可以收工。

太太Betty貌似苟芸慧

伍家謙在太太在臨盆前夕在fb寫下感受：「希望佢兩個會係堅強嘅香港仔女。」而Betty在分娩前分享跟老公戴口罩手拖手的照片，說期待將來跟子女一起重溫照片，又苦惱到時怎樣向「小怪獸們」解釋為何要戴口罩散步。

Betty一向以「怪獸」稱呼老公伍家謙，所以他們叫小朋友做「小怪獸」。伍家謙跟Betty於2013年結婚，平日伍家謙上載照片，也將太太的樣子以卡通公仔遮住。昨日的一家四口合照也不例外，過往只曾分享一次太太的側面孕照，被網民大讚有仙氣，樣貌似苟芸慧。

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