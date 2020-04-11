留家對住老公呻悶 吳若希記性差自嘲蠢才

【明報專訊】吳若希昨日到電台宣傳新歌《這位蠢才》，她自嘲是蠢材，一直以Philip稱呼無綫高層杜之克，其實對方英文名是Felix，她說：「我每次叫他Philip，他都有回應，我不知自己錯，原來錯了兩年幾，直至拍《多功能老婆》，洪永城糾正我，我才發現自己瘀爆，這件尷尬事，兩年幾後才發現。」她稱生仔後，可能受荷爾蒙影響記性差，幸好身邊人也會體諒，她笑說：「有人說生仔後蠢3年，今個月底，終於滿3年，我好期待變回正常人。」

計劃為女兒添弟妹

吳若希女兒Giselle本月底3歲生日，她稱疫情下不會搞慶祝活動，女兒近兩個月未外出，近日見她抱住洋娃娃自言自語，覺得女兒無朋友好慘，也擔心影響她的發展，故她和老公計劃再生，為女兒添弟妹。她說：「女兒想要妹妹，但生育可遇不可求，會順其自然。」提到香港實施限聚令，讓她和老公多時間留家共處？吳若希直言夫妻日對夜對，未必增進感情，反而感覺困悶，減少浪漫感，「我們話題圍繞點搵生意，始終現時經濟有壓力，我老公是好好先生，除了照顧一家大細的開支，還負擔我弟弟的學費，弟弟讀中四，又擔心停課影響他的學業」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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