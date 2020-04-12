簡淑兒憂心居紐約家人：護士家姐戴口罩遭人舉中指

【明報專訊】簡淑兒昨日為無綫古裝劇《一笑渡凡間》開工，她表示今次好有挑戰性，除首度拍古裝，角色更有4、5個不同造型及性格，她說：「其中一個是妖女，要除衫大露背色誘蕭正楠，不過古裝好簡單，只是除衫撲埋去攬住就得，不用特別準備，幸之前健身練出一點背肌和線條。」她表示經常和好友陳婉衡一起健身，現在會拍片教大家做運動。

放工回家自我隔離

簡淑兒稱在疫情下開工，自己都很小心，已幾個月不敢與同住的兩個家姐食飯，她說：「因為我開工不能戴口罩，好彩大家的房間相隔較遠，一返屋企就入房自我隔離，如要溝通就戴番口罩先，要小心一點，因其中一個家姐之前做過手術，已沒了半個肺，不可以再有事。」她表示最擔心是身在紐約的父母、另一家姐及弟弟，她說：「因為居美的家姐做護士，服務的醫院成為主要醫治新冠肺炎確診者，不夠口罩又沒有保護衣，要我由香港寄過去，真的好心噏，每日都短訊慰問，好擔心、好驚，之前爸爸也不敢出街，驚戴口罩被人打，連做護士的家姐收工戴口罩遭人舉中指，就因為他們是華人。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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