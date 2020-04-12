肥媽做人工呼吸救活狗BB

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）家有喜事，她養的兩歲寶貝狗SaSa生了11隻BB，狗媽媽與BB皆平安，肥媽親自接生，忙了48小時，第11隻狗BB出世時沒有呼吸，她為BB人工呼吸，最後BB活過來。肥媽拍攝接生與急救過程，有笑有淚，網民大讚肥媽有愛心，好感動。

肥媽的短片見SaSa與10隻BB，肥媽預先準備了狗BB奶粉與奶樽，因太多BB，怕狗媽媽難餵飽牠們，由她幫忙餵奶。影片下半段是SaSa要生第11隻BB，肥媽抱住黑白小狗好緊張，原來BB沒有呼吸，見她給BB按壓又多次嘴對嘴為BB做人工呼吸，叫牠醒來，但一直沒有反應，肥媽情急下哭了。鏡頭一轉，肥媽開心笑，原來狗BB活過來，她將BB放入衫內給牠體溫保暖。肥媽說當狗BB是她的孫，是她的親人一樣，所以她不肯放棄。她已為死裏逃生的狗BB改名「11哥」，她只能保留兩隻BB，其中一隻是「11哥」，其餘的BB會有朋友領養。

48小時沒睡覺

昨日肥媽接受《明報》訪問，她說今次為SaSa接生前後48小時沒有睡覺，初時見SaSa行來行去想生時，她陪伴在側不敢瞓。她說：「SaSa早上11時開始生，到晚上12時牠已累得沒郁動。」肥媽一直照顧，救了「11哥」後又要餵奶，至昨晨見狗BB穩定下來，才交給SaSa照顧。肥媽一向喜歡小動物，說希望大家也要友善對待動物。

娛樂組

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