麥當娜慨嘆三友染疫亡

麥當娜最近不時在社交網上載片段談及隔離期間的生活和感受。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎蔓延，傳聞正在倫敦避疫的樂壇天后麥當娜（Madonna），近來經常在社交網上載片段講述隔離生活；她前日更新狀况稱不是好日子，因為24小時內接到3個噩耗，包括她的表親、保鑣的兄弟，以及認識多年的音樂宣傳人員Orlando Puerta，分別死於新冠肺炎。

《魔鬼怪嬰》女星美亞花露（Mia Farrow）亦透過Twitter表示，其26歲養女Quincy確診新冠肺炎，目前正留院治療。Quincy年僅一歲時被美亞收養，如今也是一名小女孩的母親，難怪美亞在網上呼籲粉絲為養女祈禱。

馬修麥康納希捐8萬口罩

美國確診人數突破46萬，人人自危之餘，不少歌影視明星紛紛投入抗疫行列，繼《守護有心人》珊迪娜布洛日前捐出6000個KN95口罩給醫護人員後，她的舊愛馬修麥康納希（Matthew McConaughey）前日跟太太Camila，亦把共8萬個口罩分派給醫護和消防人員及警察等。另外超過30個彩妝及美容品牌聯合籌款，並把款項捐給前線醫護人員購買防護物資，支持者包括有經營相關生意的《寫我深情》桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）和「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）等。

《驕陽似我》賓艾費力（Ben Affleck）和麥迪文（Matt Damon）這對老拍檔，則會聯同《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）、《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）等舉行網上慈善啤牌比賽，籌得款項會捐給賑濟美國等機構用作抗疫，而且比賽未開始已籌得100萬美元。至於搖滾樂隊U2則宣布捐出1000萬歐元（約8300萬港元）給愛爾蘭抗疫。