【開箱】《慶餘年》第2季傳年底開拍 主角范閑必「復活」

【明報專訊】個多星期前逛「三中商」，看到內地網絡作家貓膩的小說《慶餘年》有專櫃，還放在當眼位置，有少年垂詢貓膩其他作品，看來不能小覷劇集效應刺激書本銷量。《慶餘年》去年在騰訊上架時已備受談論，上月初登陸無綫翡翠台接檔《大醬園》，雖然不及前一時段的《法證先鋒IV》，甚至《機場特警》，但跨平台收視平均也徘徊25點，以一齣沒什麽宣傳的陸劇而言，已算不錯。

貓膩原著300多萬字

貓膩的原著多達300多萬字，拍成劇集，情節不免有刪減，但現在無綫播放的版本45集，到本月18日才結局，所以要看各主角的真正下場，以及謎團底蘊，大抵必須等續集或第2季開播才能揭曉；不過傳聞飾演男主角范閑的張若昀，當初簽了5年合約，所以續集勢在必行。據報編劇王倦正籌備劇本，原班人馬拍攝，很大機會今年底開鏡。

不看陸劇的觀衆可能對張若昀比較陌生，其實他演過《無心法師》，又拍過林嶺東執導的電影《冲天火》，此劇還有袁泉、陳道明、于榮光等助陣。《慶餘年》劇集開首，講述大學生張慶熟讀古典名著，他用現代觀念剖析古代文學史的論文題目，教授並不認可，所以他嘗試通過所寫的小說，闡釋想表達的觀點。范閑就是他小說中的人物，而且帶有現代人思維，有時還用當代用詞，令身邊人摸不着頭腦。看起來是否有點像黃易小說改編的《尋秦記》？後者雖也穿越時空，但怎也有戰國這段歷史可依，繼而發揮；《慶餘年》卻完全是虛構故事，所謂慶國和北齊，跟史實無關。兩劇相近的也許就是古天樂飾演的項少龍跟范閑一樣，當現代crossover古代，製造出不少笑點。

上京捲入宮廷鬥爭

故事講述范閑是慶國戶部尚書的兒子，留在澹州由祖母照顧，沒能上京陪在父親身邊；從小就有人要刺殺他，可一直又有保護他的蒙眼人五竹，以及鑒查院官員費介，教導他武功和下毒。范閑母親葉輕眉早逝，五竹原是她的侍從。范閑長大後上京，尋找身世之謎，屢遭刺殺的原因，以及 解開生母的死因。他對郡主林婉兒一見鍾情之餘，並結識到慶國的靖王世子、二王子、太子、長公主等，捲入一場宮廷鬥爭之中。

（下有劇透）最後一集，范閑驚悉長公主與二王子勾結，並有份參與北齊走私。之後二王子貼身侍衛謝必安給范閑與言冰雲帶來信件，信中二王子以范閑身邊三個重要的人作威脅，范閑不為所動，更跟謝必安分析他的不利處境，范閑卻冷不防被以為是同一陣線的言冰雲刺了一劍，倒臥在血泊中，就此作結。

天津濱海圖書館取景

當然，看過原著小說的就會知，距離結局尚很，既然范閑是男主角，就不會中途死掉，所以第2季他必定死不去。他還要揭開母親葉輕眉到底被誰下毒手，而且答案會讓他意想不到。此劇第一集開首，亦即大學生張慶跟教授討論論文的地方，是在有「中國最美圖書館」之稱的天津濱海圖書館取景，建築面積超過3.3萬平方米，場館中間充滿未來感的流線型書架，直通近30米高的屋頂，但開放空間內一層層書架上的藏書，只是「裝假狗」的擺設，相當虛幻，放在《慶餘年》這樣的虛構故事，倒有種神來之筆的感覺。